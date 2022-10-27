Не пытайтесь спасти брак: 3 признака скорого развода, которого нельзя избежать

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Говорят, если у одного из супругов появилась мысль о разводе, то назад уже дороги нет. Психологи считают, что это всего лишь тревожный симптом и ещё можно всё исправить. Но такой признак близкого развода не единственный.

Женщины не терпят, как раньше

Наши родители – люди эпохи СССР и крепких браков, которые зачастую держались через «не могу», воспитывали нас в духе светлого коммунизма, убеждая дочек, что семья держится на женском терпении. Теперь ситуация изменилась, как и мир вокруг. Если раньше инициаторами разрыва отношений были мужчины, то сейчас в этом вопросе лидируют женщины, жёны. Такова статистика.

Веские причины разрыва

Если говорить о причинах, то в основе большинства современных разводов стоит связь на стороне, которую партнер не смог простить, даже если это на самом деле было что-то совсем не серьезное.

Вторая по популярности причина – зависимость партнёра (игровая, алкогольная, наркотическая и т.п.), на третьем месте – насилие.

Практический психолог, консультант по вопросам семьи и брака, руководитель психологического центра развития Татьяна Шаранда утверждает, если эти причины не о вашей семье, остальное можно пережить.

Ещё есть надежда

Эксперты семейных отношений и опытные пары, прожившие вместе более 30 лет, выделяют всего три признака близкого развода. Но даже при их наличии брак можно спасти. Вот эти тревожные симптомы:

1. Вы не целуете друг друга по утрам.

2. У одного из супругов часто «болит голова».

3. Вы перестали разговаривать по душам.

Как быть?

Одну из вышеперечисленных, либо другие тревожные «звоночки» в браке игнорировать нельзя. В любом случае стоит попробовать спасти семью. Семейный эксперт Татьяна Шаранда советует попробовать простое совместное упражнение: расскажите о своих недостатках друг другу. Пусть мужчина честно скажет, что время от времени разбрасывает носки по всей квартире, что не умеет вешать рамки на стены и так далее, а женщина признается, что умеет готовить только яичницу, а еще иногда расстраивается по мелочам. Такая честность по отношению к собственным недостатком открывает глаза многим парам.

Другой специалист, клинический психолог, ITA trainer, гипнотерапевт Анна Сметанникова считает, что всех семейных «врагов» можно победить, если муж и жена объединятся и встанут на защиту своей семьи. Бороться за отношения и работать над ними стоит, если в паре есть любовь и уважение друг к другу. Если чувства давно ушли — не теряйте время и силы. Нельзя сохранить то, чего нет.