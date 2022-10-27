Новосибирская область выросла на 7 позиций в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, как за 2021 год Новосибирская область поднялась на 31 место рейтинга регионов по материальному благополучию населения.

В сентябре эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости опубликовали рейтинг регионов за 2020-2021 годы по материальному благополучию населения. Новосибирская область за год переместилась с 37 на 31 место в списке.

Позиции распределялись с учетом уровня доходов населения, средневзвешенным объёмом вкладов, уровнем закредитованности, удельным весом жителей за чертой бедности, а также процентом семей, которые могут позволить себе ипотеку. По динамике роста итогового коэффициента Новосибирская область заняла 15 место, но несмотря на это разрыв между нашим регионом и областью, замыкающей ТОП-10, увеличился с 24 до 28 баллов. В СФО Новосибирская область за год переместилась с 3-го на первое место, обойдя Томскую область и Кузбасс

Лидерами рейтинга стали столичные и северные регионы благодаря высоким среднедушевым доходам населения.

«Один из самых важных критериев — это миграция населения, когда жители голосуют ногами за рейтинг региона. В двух субъектах расположенных на 2и 3 позиции выше Новосибирской области с 2018 года уменьшилась численность населения. В Челябинской области на 61 тысячу человек, а в Самарской на 20 тысяч. В Новосибирской наоборот, прирост 9 тысяч. Динамика численности и определяет развитие региона, в частности спрос на недвижимость», — объяснил Николаев.