Новый микрорайон Клюквенный построят в Новосибирске до 2033 года

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До 2033 года в Новосибирске появится новый микрорайон Клюквенный.

В Калининском районе Новосибирска простроят новый микрорайон Клюквенный до 2033 года. Его строительство одобрили депутаты горсовета. Сам проект был утвержден без общественных слушаний.

Согласно градостроительной документации, в Клюквенном жителям Новосибирска предоставят 1 млн квадратных метров жилья. Застроено будет 207 га территории на севере города.

В проект также вошли 3 школы и 5 детских садов. Запланирована постройка медицинских и культурных учреждений, дорог.

7 млрд рублей составит федеральное финансирование для обеспечения инфраструктуры микрорайона. Большая часть средств будет выделена уже в 2022 году. Реализовывать проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», которое уже подписало договоры с РЭС, СГК и Горводоканалом на техприсоединение.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в микрорайоне Щ появится парк площадью 13 гектаров под рабочим названием «Чербузы», концепцию которого разрабатывают департамент культуры города и строительная компания «Д54».

Напомним, 1 сентября открылась школа №219 на 1100 учебных мест в микрорайоне «Родники» в Новосибирске.