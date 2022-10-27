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Новый микрорайон Клюквенный построят в Новосибирске до 2033 года

Фото Новый микрорайон Клюквенный построят в Новосибирске до 2033 года
Фото Новый микрорайон Клюквенный построят в Новосибирске до 2033 года

Фото: freepik.com / Автор - pressfoto

До 2033 года в Новосибирске появится новый микрорайон Клюквенный.

В Калининском районе Новосибирска простроят новый микрорайон Клюквенный до 2033 года. Его строительство одобрили депутаты горсовета. Сам проект был утвержден без общественных слушаний.

Согласно градостроительной документации, в Клюквенном жителям Новосибирска предоставят 1 млн квадратных метров жилья. Застроено будет 207 га территории на севере города.

В проект также вошли 3 школы и 5 детских садов. Запланирована постройка медицинских и культурных учреждений, дорог.

7 млрд рублей составит федеральное финансирование для обеспечения инфраструктуры микрорайона. Большая часть средств будет выделена уже в 2022 году. Реализовывать проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», которое уже подписало договоры с РЭС, СГК и Горводоканалом на техприсоединение.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в микрорайоне Щ появится парк площадью 13 гектаров под рабочим названием «Чербузы», концепцию которого разрабатывают департамент культуры города и строительная компания «Д54».

Напомним, 1 сентября открылась школа №219 на 1100 учебных мест в микрорайоне «Родники» в Новосибирске.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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