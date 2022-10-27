Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов: какие документы нужны для военкомата в ноябре 2022 года

Минобороны РФ

В России для многодетных отцов предусмотрена отсрочка от частичной мобилизации. При каком составе семьи мужчина не подлежит призыву и какие документы нужно предоставить в военкомат – расскажет Сиб.фм.

Кому положена отсрочка и при каких условиях?

Согласно закону о мобилизации отсрочку предоставляют не всем многодетным отцам — а только тем, у кого есть четверо детей в возрасте до 16 лет. Однако на правительственном портале «Объясняем-рф» и в телеграмм-каналах чиновников появилась информация о том, что отсрочку могут получить и те мужчины, у которых только трое детей.

Вскоре было опубликовано и первое решение суда, которое ссылается на указания Генштаба о предоставлении отсрочки многодетным отцам: это значит, что такой документ точно существует и работает.

Откуда появилась информация об отсрочке?

28 сентября в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, но депутаты пока не рассмотрели его.

4 октября на сайте Министерства обороны РФ появилась новость о том, что министр обороны Сергей Шойгу поручил военкоматам предоставить отсрочки гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.

14 октября на сайте «Объясняем-рф», в телеграмм-каналах некоторых чиновников со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова появилась обновленная информация о том, что теперь отсрочку от мобилизации могут получить и отцы с тремя детьми до 16 лет, даже если все дети здоровы. Тем не менее никаких документов об этом не публиковали: чиновники ссылаются на указания Генштаба Минобороны для служебного пользования. Сослаться на такой документ для доказательства, что у мужчины есть основания для отсрочки, в военкомате не получится.

Более того, 18 октября поправки в закон о мобилизации, которые позволили бы получить отсрочку многодетным отцам, не приняли. Эти поправки депутаты предлагали отдельно от законопроекта, внесенного 28 сентября. Но 19 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отсрочку многодетным отцам предоставят — и этот процесс будет контролироваться депутатами Госдумы.

Точно ли теперь предоставят отсрочку многодетным отцам?

Октябрьский районный суд Челябинской области опубликовал решение, которое подтверждает, что указания Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года № 315/2/3658дсп действительно существуют и работают, хотя это и нормативный акт для служебного пользования.

Сорокалетнему отцу, который воспитывает троих детей в возрасте до 16 лет, 24 сентября 2022 года пришла повестка о призыве на мобилизацию — до того, как Генштаб разослал свой указ по военкоматам. 26 сентября мужчину уже отправили в военную часть, но он с решением военкомата не согласился и подал иск в суд.

Суд не нашел ошибок в действиях работников военкомата, но тем не менее поручил призывной комиссии пересмотреть решение о призыве мужчины: как раз на основании указаний Генштаба для служебного пользования.

Кроме того, суд раскрыл, какие документы нужны для получения отсрочки многодетным отцам:

Паспорт.

Документ воинского учета, например военный билет.

Свидетельства о рождении всех детей младше 16 лет.

Что это все значит для многодетных отцов?

Для многодетных отцов это хорошие новости, так как документ, который обязывает военкоматы предоставлять многодетным отцам отсрочку от мобилизации, действительно есть и работает.

Нормативного акта нет в открытом доступе, но на него можно сослаться: указание Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года № 315/2/3658дсп.

Более того, использовать этот документ как аргумент для получения отсрочки могут и те мужчины, которые уже находятся в военной части. Пересмотреть решение об их призыве могут даже в том случае, если они получили повестку до выхода указания.

Ранее Сиб.фм писал о том, что означает средний уровень реагирования в регионах России. Напомним, что в Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации, а также были названы заболевания, с которыми точно не призовут на службу.