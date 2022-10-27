Первые признаки рака у пожилых людей: не пропустите страшные сигналы

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С возрастом у любого человека накапливаются хронические заболевания. Мы так привыкаем с ними жить, что не можем отличить их от онкологических симптомов. Но врачи готовы помочь нам в этом и предлагают изучить первые признаки рака, которые часто маскируются под «привычные» недуги пожилых людей.
На сегодняшний день проблема онкологических заболеваний среди людей преклонного возраста очень актуальна. Согласно исследованиям и статистическим данным больше половины всех больных раком – это пожилые люди старше 65 лет.
По мнению онкологов, развитие рака у пожилых людей зависит в первую очередь от его типа и степени. Отличают пять таких стадий: от нулевой, которая при своевременном лечении полностью излечивается, до четвёртой, когда метастазы поражают все органы человека, а само новообразование выходит за пределы органа.
Прогноз рака у пожилых людей зависит в первую очередь от его вида и стадии развития. К примеру, если вовремя диагностирован рак легких у пожилого человека на ранней стадии, то шанс человека на полное излечивание составляет примерно 80%.
Если рак легких у стариков выявлен на последней стадии развития недуга, то шансов выжить немного – всего около 10%.
Также продолжительность жизни зависит от формы рака. Если у человека обнаружен мелкоклеточный рак, то без лечения он проживет максимум полгода.
Проведение химиотерапии увеличивает срок жизни до 5 лет. С другой любой формой рака человек без лечения проживет не дольше 2 лет.
1. Рак легких:
· кашель с примесями крови;
· болевые ощущения в груди;
· повышенная температура тела;
· одышка.
2. Рак желудка:
· общая слабость;
· дискомфорт в желудке;
· снижение массы тела;
· побледнение кожи;
· анемия;
· повышенная температура тела.
3. Рак молочной железы:
· деформация молочной железы;
· втянутая ареола;
· пористость кожного покрова на груди;
· выделения из соска;
· ощутимая опухоль.
4. Рак толстой кишки:
· болевые ощущения в прямой кишке;
· вздутие живота.
Берегите своих любимых стариков! Они – наши корни.
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