Первые признаки рака у пожилых людей: не пропустите страшные сигналы

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С возрастом у любого человека накапливаются хронические заболевания. Мы так привыкаем с ними жить, что не можем отличить их от онкологических симптомов. Но врачи готовы помочь нам в этом и предлагают изучить первые признаки рака, которые часто маскируются под «привычные» недуги пожилых людей.

Текущая онкоситуация

На сегодняшний день проблема онкологических заболеваний среди людей преклонного возраста очень актуальна. Согласно исследованиям и статистическим данным больше половины всех больных раком – это пожилые люди старше 65 лет.

По мнению онкологов, развитие рака у пожилых людей зависит в первую очередь от его типа и степени. Отличают пять таких стадий: от нулевой, которая при своевременном лечении полностью излечивается, до четвёртой, когда метастазы поражают все органы человека, а само новообразование выходит за пределы органа.

Прогнозы

Прогноз рака у пожилых людей зависит в первую очередь от его вида и стадии развития. К примеру, если вовремя диагностирован рак легких у пожилого человека на ранней стадии, то шанс человека на полное излечивание составляет примерно 80%.

Если рак легких у стариков выявлен на последней стадии развития недуга, то шансов выжить немного – всего около 10%.

Также продолжительность жизни зависит от формы рака. Если у человека обнаружен мелкоклеточный рак, то без лечения он проживет максимум полгода.

Проведение химиотерапии увеличивает срок жизни до 5 лет. С другой любой формой рака человек без лечения проживет не дольше 2 лет.

Симптомы онкологии у пожилых людей

1. Рак легких:

· кашель с примесями крови;

· болевые ощущения в груди;

· повышенная температура тела;

· одышка.

2. Рак желудка:

· общая слабость;

· дискомфорт в желудке;

· снижение массы тела;

· побледнение кожи;

· анемия;

· повышенная температура тела.

3. Рак молочной железы:

· деформация молочной железы;

· втянутая ареола;

· пористость кожного покрова на груди;

· выделения из соска;

· ощутимая опухоль.

4. Рак толстой кишки:

· болевые ощущения в прямой кишке;

· вздутие живота.

Берегите своих любимых стариков! Они – наши корни.