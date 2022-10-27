Путин оценил возможность переноса столицы из Москвы

Фото: Kremlin.ru, Pixabay.com/Коллаж Сиб.фм
По словам президента России, причин для переноса столицы сейчас нет.
В России нет необходимости в переносе столицы из Москвы. Об этом в ходе встречи дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября заявил президент Владимир Путин.
«Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили столицу, и не однократно — это было в истории Российского государства. Исторически и ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой. Есть проблемы в развитии столицы, как мегаполиса, и должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем в других мегаполисах», — высказался президент.
Впрочем, глава государства также отметил, что поддерживает возможность децентрализации полномочий столицы.
Отметим, что ранее уже высказывались предложения об изменении столицы государства. Так, в марте российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил за перенос столицы в Сибирь – в Новосибирск или Красноярск. По его мнению, в условиях санкций это позволит сконцентрироваться на развитии отношений с Азией.
Напомним, в 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу уже выступал с предложением возвести в Сибири несколько новых крупных городов. И в один из них перенести столицу России.
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