Путин оценил возможность переноса столицы из Москвы

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По словам президента России, причин для переноса столицы сейчас нет.

В России нет необходимости в переносе столицы из Москвы. Об этом в ходе встречи дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября заявил президент Владимир Путин.

«Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили столицу, и не однократно — это было в истории Российского государства. Исторически и ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой. Есть проблемы в развитии столицы, как мегаполиса, и должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем в других мегаполисах», — высказался президент.

Впрочем, глава государства также отметил, что поддерживает возможность децентрализации полномочий столицы.

Отметим, что ранее уже высказывались предложения об изменении столицы государства. Так, в марте российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил за перенос столицы в Сибирь – в Новосибирск или Красноярск. По его мнению, в условиях санкций это позволит сконцентрироваться на развитии отношений с Азией.

Напомним, в 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу уже выступал с предложением возвести в Сибири несколько новых крупных городов. И в один из них перенести столицу России.