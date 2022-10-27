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общество

Сбой в «Электронной школе» в России – почему не работает виртуальный дневник

Фото Сбой в «Электронной школе» в России – почему не работает виртуальный дневник
Фото Сбой в «Электронной школе» в России – почему не работает виртуальный дневник

Freepik, authors: Hirurg

Дневники в «Электронной школе» подверглись DDoS-атаке. Доступ к виртуальным заданиям и дневникам был закрыт.

Родители школьников Новосибирской области сообщили об отсутствии доступа к сервису «Электронная школа».

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал, что пока доступ открыт только учителям, но вскоре зайти на сайт смогут все.

Фото Сбой в «Электронной школе» в России – почему не работает виртуальный дневник 2

«К сожалению, боремся с централизованными DDoS-атаками. Пытаемся локализовать. Всех уже подключили», — говорит чиновник.

Также он отметил, что информацию об атаках уже передали в правоохранительные органы специалисты по кибербезопасности. Работа продолжается круглосуточно.

По словам родителей детей, система начала давать сбои еще на прошлой неделе.

«Или у них что-то глючит, или сервера нагрузку не выдерживают... А такое должно быть предусмотрено. Не на коленке же написанное никому не нужное приложение. Должны были технически обеспечить и предугадать такие нагрузки», — говорит Татьяна, мать ученика 8 класса.

Фото Сбой в «Электронной школе» в России – почему не работает виртуальный дневник 3

Кроме того, родители обращают внимание на то, что уже через неделю в школах наступят осенние каникулы, и логичнее было бы перенести технические работы на время отдыха школьников.

«А если это «плановые технические работы» то извините, через неделю каникулы... Нельзя было подождать?», — возмущается Валерия, мать первоклассника.

Ранее Сиб.фм писал о том, сколько дней будут отдыхать школьники в октябре. Напомним, какие нововведения появились в школах в новом учебном году, а также расскажем, какие вещи ни в коем случае нельзя покупать первоклашкам.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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