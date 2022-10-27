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Станцию метро Спортивная в Новосибирске откроют в декабре 2022 года

Фото Станцию метро Спортивная в Новосибирске откроют в декабре 2022 года
Фото Станцию метро Спортивная в Новосибирске откроют в декабре 2022 года

Фото: Ева Бобкина

Станцию метро Спортивная возле новой ледовой арены в Новосибирске должны сдать в эксплуатацию в декабре.

В декабре 2022 года должны будут сдать в эксплуатацию станцию метро Спортивная. Об этом сообщил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло в интервью 4s-info.ru.

По информации главы транспортной системы, подрядчик передаст станцию в пользование Новосибирского метрополитена в декабре 2022 года.

Чтобы станция заработала, необходимо будет подготовить штат из 140 новых специалистов и организовать работу всех служб.

«Это первая станция закрытого типа в Новосибирске: поезд остановился, двери вагонов открылись и одновременно открываются двери на платформе», — рассказывает Аркадий Чмыхайло.

Расчеты необходимого числа сотрудников предварительные, так как все еще неизвестно, как распределятся обязанности между метрополитеном, ЛДС и городскими службами.

«Мы ещё не знаем, кто, например, будет проводить уборку площадки вокруг станции: городские службы, ЛДС или мы сами?», — объясняет начальник метрополитена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершится в октябре. Это сообщил мэр города Анатолий Локоть на Часе прессы 14 сентября.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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