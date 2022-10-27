Три выходных подряд в ноябре 2022: как отдыхаем на День народного единства

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Государственный праздник День народного единства располагает к объединению семью, а длинные выходные позволяют сделать это неспешно.

Как отдыхаем в ноябре 2022 года?

В 2022 году День народного единства выпадает на пятницу. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг — сокращенным рабочим днем. Россияне будут отдыхать с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье). На работу и учебу — в понедельник, 7-го.

Богатая история

4 ноября 2022 года не просто выходной день в календаре — это важный праздник с богатой русской историей. Более 400 лет назад, когда умер Иван Грозный и династия Рюриковичей прервалась, началась смута. Москва была захвачена польскими интервентами, которые выдвигали на трон своего королевича. В тот момент, когда России грозило полное уничтожение, русский народ сумел объединиться и противостоять захватчикам.

Был бы повод!

На уровне государства в день народного единства принято устраивать бесплатные концерты, парады, шествия. Достаточно просто выйти на улицу, чтобы окунуться в праздничную атмосферу. Если вы не любитель большого скопления людей, то устройте домашний праздник в узком кругу.

Кроме того, длинные выходные — отличный повод, чтобы съездить в гости или отправиться в короткое путешествие.

Варианты длинных выходных

1. Окунитесь в прошлое. Такой праздник – отличный повод окунуться в родную историю всей семьёй. Отправляйтесь в музей, на выставку или посетите исторически важное место.

Если на примете нет подходящего места, можно открыть старые альбомы, усесться на мягкий ковёр, и изучить прошлое своей семьи: вспомнить имена прабабушек и прадедушек, традиции и весёлые истории.

2. Научитесь чему-то новому. В День народного единства обычно проходит много бесплатных мастер-классов, собранных из разных уголков страны. Найдите такой, который понравится всей семье.

3. Попробуйте национальные блюда народов России. Тульский пряник, адыгейский сыр, сибирские пельмени, эскимосское мороженое — продолжать можно до бесконечности. В праздник всегда хочется вкусненького, так почему бы не попробовать что-то традиционное в День народного единства? Не важно, будете ли вы готовить самим или отведаете уже готовое блюдо — такой вариант отдыха звучит очень аппетитно и патриотично.

4. Поиграйте в игры. Может быть вы когда-то играли в «Ручеёк», вытаскивали «бирюльки» из кучи, не рассыпав остальные или «выбивали города» битой? Попробуйте вспомнить прошлое и поиграть со всей семьёй в старинные русские игры. Можно попробовать и более современные варианты, главное делать это вместе, в кругу семьи. В такой день главное – это единение.