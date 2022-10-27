«Цербер» сорвался с цепи: новый штамм COVID-19 в России - первые симптомы заражения

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Коронавирусная инфекция имеет множество мутаций. Сейчас по всем миру обсуждается новая сублиния штамма «Омикрон» под названием «Цербер». В материале Сиб.фм рассказываем, о симптомах и опасности нового подвида.

Врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Светлана Куприна рассказала, что новый штамм «Цербер» распространяется активнее и более заразен, чем ряд подтипов «Омикрона», что обусловлено особенностями мутаций в его геноме.

«Вирусу удалось адаптироваться к выработанному вакциной или уже перенесенным заболеваниями иммунитету за счет мутаций в шиповидном белке — «Церберу» проще попасть в организм из-за снижения эффективности антител», — объяснила специалист.

При этом она подчеркнула, что не стоит впадать в панику, так как темпы и локации распространения нового подштамма существенно не влияют на характер и степень тяжести проявлений инфекции, вызванной «Цербером».

«С большой долей вероятности мы будем иметь дело со значительно более легкими симптомами, нежели при предыдущих волнах заболеваемости, спровоцированных другими штаммами, самым грозным из которых стал «Дельта». Существенных отличий в протекании заболевания от «Омикрона» медицинское сообщество пока не прогнозирует», — добавила Куприна.

Как отметила, в свою очередь, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова, в геноме «Цербера» есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет.

«По прогнозам специалистов, инфицирование «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе. Но сама инфекция по-прежнему протекает легко, поэтому таких угрожающих последствий, какие были при «Дельте» и других ранних штаммах, опасаться не стоит», — указала эксперт.

Как отмечают иностранные эксперты, новый штамм коронавируса имеет важную особенность. Он может уклоняться от ответа иммунитета. Более того, сегодня сложно сказать, насколько опасен сам штамм в сравнении с остальными. Больше всего людей, заболевших им, встречается во Франции. В России же сегодня его нет. Однако уже сейчас можно назвать те симптомы, с которыми сталкиваются жители других стран при заболевании «Цербером»:

Кашель.

Насморк.

Головная боль.

Ломота.

Слабость.

Отметим, что в группу риска попадают именно пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания. Как и раньше, наиболее эффективным средством защиты остается вакцинация. В частности, на сегодняшний день жители России могут использовать для защиты «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Ранее Сиб.фм писал о том, что новый штамм начал поражать организм пожилых людей. Напомним, инфекционист Поздняков назвал симптомы новых штаммов ковида, а главный эпидемиолог Новосибирской области выступила за ношение масок в сезон гриппа и коронавируса.