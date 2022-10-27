Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость общество

У площади Станиславского в Новосибирске построят 27-этажные высотки

Фото У площади Станиславского в Новосибирске построят 27-этажные высотки
Фото У площади Станиславского в Новосибирске построят 27-этажные высотки

Фото: Георгий Ланской / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска согласовала строительство нового дома на месте восьми деревянных бараков рядом с площадью Станиславского.

Согласно информации на сайте городской администрации, строительством четырех 27-этажек на месте восьми деревянных бараков около площади Станиславского займется СЗ «Архипелаг», компания входит в SKY Group новосибирского девелопера Владимира Литвинова.

В первом доме планируется построить двухуровневую подземную автостоянку и помещения общественного назначения. Комплекс из четырех домов будет выполнен в едином стиле. Сроки застройки на данный момент не определены, застройщик получает проектное финансирование в банке.

Ранее Сиб.фм сообщил, что на месте снесённой постройки в виде цветка в Нарымском сквере Новосибирска построят новый объект.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

строительство
Мэрия Новосибирска
новостройки
застройка
застройщик
многоэтажка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89640
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
77469
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27748
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20217
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17532
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15116
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
15009
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин