У площади Станиславского в Новосибирске построят 27-этажные высотки

Фото: Георгий Ланской / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска согласовала строительство нового дома на месте восьми деревянных бараков рядом с площадью Станиславского.

Согласно информации на сайте городской администрации, строительством четырех 27-этажек на месте восьми деревянных бараков около площади Станиславского займется СЗ «Архипелаг», компания входит в SKY Group новосибирского девелопера Владимира Литвинова.

В первом доме планируется построить двухуровневую подземную автостоянку и помещения общественного назначения. Комплекс из четырех домов будет выполнен в едином стиле. Сроки застройки на данный момент не определены, застройщик получает проектное финансирование в банке.

Ранее Сиб.фм сообщил, что на месте снесённой постройки в виде цветка в Нарымском сквере Новосибирска построят новый объект.