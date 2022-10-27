Пробки в 7 баллов образовались в Новосибирске из-за дождя 27 октября

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
Утром 27 октября в Новосибирске зафиксированы семибалльные пробки.
В Новосибирске образовались пробки в 7 баллов утром 27 октября.
По данным сервиса «2 ГИС», движение затруднено на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, Димитровском мосту, улицах Ватутина, Станиславского и Котовского.
Сложно проехать на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и на Советском шоссе.
Также заторы образовались на Бронной, Тюменской и Аникина. Практически встало движение на Октябрьском мосту.
На правом берегу жители города тоже стоят в пробках. Они образовались на Большевистской при движении в сторону Речвокзала, улицах Никитина, Восход и Богаткова. Движение по улице Татьяны Снежиной и Красному проспекту также затруднено.
Ранее Сиб.фм писал о том, что ДТП на Димитровском мосту послужило причиной возникновения 4 километровой пробки в Новосибирске 21 октября.
Напомним, из-за дорожных работ и ДТП на улице Большевистской в Новосибирске образовалась пробка длиной около 8 километров.
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