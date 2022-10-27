В Новосибирске 25 миллионов рублей направят на поддержку мобилизованных и их семей

Фото предоставлены Советом депутатов города Новосибирска

Такое решение приняли депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

Новосибирск получил титул новогодней столицы России-2023. Торжества планировались масштабные – концерты звезд эстрады, ледовое шоу от фигуристов-олимпийских чемпионов, фейерверки, праздничная иллюминация. Дорогостоящие программы празднования готовили в каждом районе. Однако ситуация в стране такова, что не время проводить шумные празднества.

Депутатское объединение «Единая Россия» в Совете депутатов обратилось к мэру города с предложением перераспределить деньги, уменьшив траты на новогодние торжества. Соответствующие изменения в бюджет-2022 одобрили на заседании постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов города Новосибирска 18 октября. По словам заместителя председателя комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска Александра Савельева, поправка была принята членами комиссии единогласно и вынесена на обсуждение сессии 26 октября. На сессии народные избранники поддержали инициативу и внесли изменения в бюджет города-2022. Теперь 25 миллионов рублей пойдут на закупку необходимых вещей для наших воинов и на помощь их родственникам, оставшимся в тылу.

Как рассказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев, распорядителями бюджетных средств, выделенных на новогодние празднества, были два департамента – по культуре и по рекламе. Из бюджета департамента по культуре перенаправили на нужды армии 20 миллионов рублей. Еще пять миллионов изъяли из средств, выделенных рекламному департаменту.

«Мы решили отказаться от ледового шоу Ильи Авербуха, 3D-проекции на фасаде Оперного театра, салютов, — Дмитрий Асанцев пояснил, за счет чего удалось сэкономить. – Так же мы отказались от мероприятий в районах, где планировались оплачиваемые из городского бюджета выступления артистов. Пять миллионов сэкономили на украшении гирляндами Красного проспекта».

Сэкономленные деньги распределили в пропорциях: 15 миллионов – в департамент социальной политики. Эти средства пойдут на оказание помощи семьям мобилизованных. Еще 10 миллионов поступят в управление по делам мэрии, которое занимается закупками.

«Мы получили от правительства РФ разрешение тратить эти деньги по заявкам Министерства обороны», — пояснил Дмитрий Асанцев.

Совещание с представителями Министерства обороны должно пройти в ближайшие дни. Там будет составлен список, в соответствии с которым мэрия закупит товары, необходимые для бойцов. Депутаты предлагают сделать акцент на спецоборудовании – тепловизорах, дронах и других высокотехнологичных средствах ведения войны, которые помогают снизить потери убитыми и ранеными и дают возможность более эффективно проводить боевые действия.

Однако, подчеркнул Дмитрий Асанцев, без консультации с военными никаких закупок производить не будут: «Мы не можем приобрести то, что захотим и отправить туда, куда захотим. Есть определенные потребности, которые необходимо учитывать».

При возможности продолжать помощь из городского бюджета для армии – к такому решению пришли народные избранники.

«Позиция «есть минобороны, пусть оно занимается, а мы в стороне и нас это не касается» — в корне неправильная», – продолжил председатель горсовета. – Если есть возможность помогать, в том числе и средствами из бюджета – надо это делать. Мы не должны оставаться в стороне».

Отказ от дорогостоящих новогодних мероприятий вовсе не означает, что Нового года не будет у детей. Новогодние программы для самых маленьких готовят театр оперы и балета, другие театры и культурные учреждения города. На площади Ленина, Михайловской набережной ребят будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.

Для детей из семей мобилизованных, а также для ребятишек, приехавших в Новосибирск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, будут организованы отдельные мероприятия с подарками и праздничными поздравлениями. Этим детям решено уделить особое внимание.

Что касается поддержки семей мобилизованных, на эти цели, как уже было сказано, депутаты решили направить 15 миллионов рублей. Поддержка будет адресной. Чтобы получить помощь, жена, мать, сестра или другие родственники воина могут обриться в департамент социальной политики мэрии. От заявителей потребуется минимальный пакет документов. Их перечень пока не утвержден, но предполагается, что это будет только паспорт и бумага, подтверждающая тот факт, что близкий человек участвует в СВО.

Члены семей мобилизованных смогут получить материальную помощь на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лечение, ремонт, подготовку детей к школе.

Дети и пожилые родственники мобилизованных смогут проходить реабилитацию и оздоровление в учреждениях, которые относятся к департаменту социальной политики. Семьям помогут с получением медицинской и юридической помощи. Родственникам будут содействовать в поиске работы, повышении квалификации и трудоустройстве.

Также в Новосибирске создадут службу психологической помощи для членов семей мобилизованных.

Автор: Екатерина Соснина