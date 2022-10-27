В Новосибирске на улице Кропоткина вспыхнул автомобиль «Рено»

Фото Густаво Зырянова

На улице Кропоткина в Новосибирске утром 27 октября вспыхнул автомобиль «Рено Меган» — на место выезжали два пожарных расчёта.

Сигнал о возгорании автомобиля возле дома №100 на улице Кропоткина на пульт пожарных поступил 27 октября в 10.33. Уже через пять минут спасатели были на месте. Огонь объял капот «Рено Мегана».

«Локализация пожара произошла в 10.42. Привлекались две автоцистерны, пострадавших нет. Предположительно, произошло замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля»,

- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Эксперты отмечают, что с приходом холодов случаи возгорания автомобилей учащаются. Иногда речь идёт и о поджоге. Так произошло 20 сентября в Кировском районе Новосибирска: неизвестные подожгли припаркованную на улице Бронная иномарку.