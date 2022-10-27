В Новосибирске представили программу празднования Нового года 2023

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, как в городе пройдут новогодние праздники.

В четверг, 27 октября, в рамках прямого эфира ТАСС, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, как город будет отмечать Новый год.

Изначально планировалось продвигать Новосибирск как центр внутреннего туризма, однако, в связи с последними событиями, было решено представить Новый год как семейный праздник. При этом в урезанном объеме сохранена концепция, когда каждый район города будет представлять тот или иной федеральный округ и рассказывать о том, как в нем отмечается новый год.

Фестиваль "Дедов Морозов"

«Мы не смогли отказаться от «Фестиваля Дедов Морозов», он откроется с 21 декабря. Съедутся все Деды Морозы со всей нашей страны, чтобы познакомится с новосибирскими детьми. Главной площадкой станет киноконцертный комплекс «Маяковский», на все постановки будут приглашены дети мобилизованных и военнослужащих. Кроме того, фестиваль посетит большая группа детей из подшефного Беловодского района, а тем детям, которые не смогут приехать, Деды Морозы отвезут подарки отдельно», — отмечает Терешкова.

Пешеходная Ленина

Сиб.фм уже сообщал о будущем украшении улиц Новосибирска к праздникам и отмечал, что с 00:10 6 ноября 2022 года по 4:00 10 февраля 2023-го участок улицы Ленина длиной 550 метров от площади Ленина до улицы Урицкого станет пешеходным. Это пространство также будет обильно украшено иллюминацией и будет иметь светящийся потолок.

Рукотворная снежинка

25 декабря в Театре Оперы и Балета пройдет церемония передачи снежинки и открытия новогодних праздников. Новосибирская снежинка будет отличаться от прочих. На площади Ленина установят специальный экран, нажав на который, каждый житель города сможет получить свою собственную уникальную снежинку. Из этих снежинок позже будет сформирована одна большая, которую Новосибирск передаст следующей Новогодней столице России.