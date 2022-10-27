Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Уборщица из Новосибирска получила 2,5 года колонии за кражу 7 миллионов

Фото Уборщица из Новосибирска получила 2,5 года колонии за кражу 7 миллионов
Фото Уборщица из Новосибирска получила 2,5 года колонии за кражу 7 миллионов

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Октябрьском районном суде Новосибирска вынесли обвинительный приговор уборщице Айнагуль Борбуевой: женщина нашла на улице сумку с 7 миллионами рублей, но деньги отдавать не стала.

Резонансный случай произошёл год назад – 4 ноября 2021-го. 45-летняя уборщица, переехавшая в Новосибирск из республики Средней Азии, шла по улице Добролюбова, недалеко от «Речного вокзала». В глаза женщине бросилась дорогая сумка. Каково же было удивление труженицы метлы и тряпки, когда она обнаружила там 7 миллионов рублей.

«Установлено, что подсудимая находилась возле строящегося дома № 1 по улице Добролюбова Новосибирска, где увидела на тротуаре оставленную без присмотра сумку и похитила ее. В сумке находилось 7 миллионов рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Уборщица на протяжении всего времени следствия и уже в суде вину свою отрицала. Причастность Айнагуль Борбуевой к краже сумки, стоимостью почти 10 тысяч рублей, с семью миллионами рублей, удалось доказать благодаря кадрам с камеры видеонаблюдения. Сумку же после банкета бизнесмен просто потерял.

«Приговором Октябрьского районного суд Новосибирска 27.10.2022 года Борбуева Айнагуль Пусурманкуловна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,

- рассказали в Октябрьском районном суде.

А вот деньги, кстати, так и не нашлись: Айнагуль утверждает, что к ним не прикасалась. Требовать их возмещения бизнесмен может теперь в рамках гражданского производства.

На сайте Сиб.фм вы также можете почитать материал, как одна из уборщиц научилась ловко «прибирать» телефоны пассажиров пригородных электричек в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89960
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
77784
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27888
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20361
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17686
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15246
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
15070
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин