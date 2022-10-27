В Новосибирске продавцов энергетиков детям могут оштрафовать на 15 тысяч рублей

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На сессии Заксобрания Новосибирской области 27 октября утвердили штрафы для торговцев, продающих несовершеннолетним энергетики.

Вопросом защиты детей от вредного состава энергетиков депутаты Заксобрания озаботились этой осенью. На предыдущей сессии поправки в статью 4.10 областного закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» были приняты в первом чтении. Сегодня этот вопрос рассмотрели вновь, чтобы снизить подростковую заболеваемость.

«Содержание кофеина в энергетических напитках часто составляет верхнюю допустимую норму суточного потребления. Не исключается возможность употребления тонизирующих напитков детьми, не достигшими 18 лет более 1 упаковки в день – это может привести к негативному влиянию на их здоровье»,

— аргументировала позицию заместитель председателя комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских.

Таким образом, после вступления поправок в силу подросткам, не достигшим 18-летия, запретят продавать энергетики. Нарушивших эти правила предпринимателей будут штрафовать: штраф для граждан может составить от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц − от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц − от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. В случае рецидивов штрафы начнут расти в геометрической прогрессии – до 20 тысяч рублей.

«Мы в институте питания Российской Академии медицинских наук обсуждали этот вопрос еще десять лет назад, – подчеркнул депутат Заксобрания Яков Новоселов. – Это крайне важное решение. Но я бы хотел обратить внимание на исполнение закона».