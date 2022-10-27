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В Новосибирске продавцов энергетиков детям могут оштрафовать на 15 тысяч рублей

Фото В Новосибирске продавцов энергетиков детям могут оштрафовать на 15 тысяч рублей
Фото В Новосибирске продавцов энергетиков детям могут оштрафовать на 15 тысяч рублей

Фото: freepik.com. Автор - KamranAydinov

На сессии Заксобрания Новосибирской области 27 октября утвердили штрафы для торговцев, продающих несовершеннолетним энергетики.

Вопросом защиты детей от вредного состава энергетиков депутаты Заксобрания озаботились этой осенью. На предыдущей сессии поправки в статью 4.10 областного закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» были приняты в первом чтении. Сегодня этот вопрос рассмотрели вновь, чтобы снизить подростковую заболеваемость.

«Содержание кофеина в энергетических напитках часто составляет верхнюю допустимую норму суточного потребления. Не исключается возможность употребления тонизирующих напитков детьми, не достигшими 18 лет более 1 упаковки в день – это может привести к негативному влиянию на их здоровье»,

— аргументировала позицию заместитель председателя комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских.

Таким образом, после вступления поправок в силу подросткам, не достигшим 18-летия, запретят продавать энергетики. Нарушивших эти правила предпринимателей будут штрафовать: штраф для граждан может составить от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц − от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц − от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. В случае рецидивов штрафы начнут расти в геометрической прогрессии – до 20 тысяч рублей.

«Мы в институте питания Российской Академии медицинских наук обсуждали этот вопрос еще десять лет назад, – подчеркнул депутат Заксобрания Яков Новоселов. – Это крайне важное решение. Но я бы хотел обратить внимание на исполнение закона».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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