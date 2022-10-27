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В Новосибирске мужчина застрял на дереве при попытке спасти кошку

Фото В Новосибирске мужчина застрял на дереве при попытке спасти кошку
Фото В Новосибирске мужчина застрял на дереве при попытке спасти кошку

Фото: группа ВК "Спасатели МАСС (16+)"

Кошку и ее спасителя сняли с дерева спасатели в Новосибирске.

Вечером 26 октября в Дзержинском районе Новосибирска спасатели сняли с дерева кошку и ее спасителя, сообщают в пресс-службе МАСС.

В 18:04 спасатели получили сообщение о том, что в парке имени Ф.Э. Дзержинского на березе повис мужчина, обхватив ее двумя руками.

Прибыв в парк, спасатели обнаружили там молодого человека 2002 года рождения. Он все еще висел на дереве на высоте около 3-х метров. С помощью раздвижной лестницы парня удалось спустить на землю.

Фото В Новосибирске мужчина застрял на дереве при попытке спасти кошку 2

Оказалось, что на березу он залез исключительно из благородных побуждений. Он хотел снять оттуда кошку, которая находилась на три метра выше того места, куда он сумел забраться.

Фото В Новосибирске мужчина застрял на дереве при попытке спасти кошку 3

Во избежание повторной спасательной операции, кошка также была доставлена на землю.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске спасатели вытащили из ванны застрявшую лапу сфинкса.

Напомним, 21 октября спасатели новосибирской службы МАСС приехали в Пашино, чтобы вытащить из заброшенного погреба алабая.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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