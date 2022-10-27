В Новосибирске мужчина застрял на дереве при попытке спасти кошку

Фото: группа ВК "Спасатели МАСС (16+)"

Кошку и ее спасителя сняли с дерева спасатели в Новосибирске.

Вечером 26 октября в Дзержинском районе Новосибирска спасатели сняли с дерева кошку и ее спасителя, сообщают в пресс-службе МАСС.

В 18:04 спасатели получили сообщение о том, что в парке имени Ф.Э. Дзержинского на березе повис мужчина, обхватив ее двумя руками.

Прибыв в парк, спасатели обнаружили там молодого человека 2002 года рождения. Он все еще висел на дереве на высоте около 3-х метров. С помощью раздвижной лестницы парня удалось спустить на землю.

Оказалось, что на березу он залез исключительно из благородных побуждений. Он хотел снять оттуда кошку, которая находилась на три метра выше того места, куда он сумел забраться.

Во избежание повторной спасательной операции, кошка также была доставлена на землю.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске спасатели вытащили из ванны застрявшую лапу сфинкса.

Напомним, 21 октября спасатели новосибирской службы МАСС приехали в Пашино, чтобы вытащить из заброшенного погреба алабая.