В Новосибирске водитель маршрутки высадил женщину с ребенком из-за громких разговоров

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Водитель новосибирской маршрутки высадил из автобуса женщину с дочерью так как они громко разговаривали.

По информации «МК в Новосибирске», водитель начал матом ругаться на общающихся мать с дочерью, а после просьбы не пугать ребенка попросил их пересесть, так как они мешают ему вести громкими разговорами. Поскольку в автобусе не было мест, куда можно было пересесть, мужчина попросил женщину с ребенком выйти из салона и не продолжал движение по маршруту, пока они его не покинули. Водитель отказался вернуть пассажирам деньги за проезд, так как не возит людей бесплатно.

«Мы не орали на весь салон. Не смеялись громче, чем следовало бы. Если бы хоть как-то ему помешали, всегда можно сказать спокойно. Я, честно сказать, испугалась, что он может накинуться и силой нас выталкивать, так как помощи в салоне можно было не ждать. Все просто молча сидели и игнорировали его ор», — рассказала жительница города.

По мнению высаженной пассажирки, если бы рядом с ней и ее дочерью был мужчина, этой ситуации можно было бы избежать.

Женщина обратилась в полицию, пожаловалась в администрацию и позвонила в ЦУГАЭТ, где с ней пообещали связаться в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал о водителе новосибирской маршрутки, пытавшемся выгнать пассажирку из-за оплаты мелочью. Кроме того, появлялась информация что в одном из автобусов города ребенку-инвалиду запретили сесть без оплаты.