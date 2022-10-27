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общество

Врачи из России открыли новый метод лечения осложнений у детей после коронавируса

Фото Врачи из России открыли новый метод лечения осложнений у детей после коронавируса
Фото Врачи из России открыли новый метод лечения осложнений у детей после коронавируса

Фото: freepik.com. Автор - pressfoto

Врачи из Подмосковья запатентовали новый способ лечения осложнений у перенесших COVID-19 детей.

Медики Химкинской областной больницы разработали и запатентовали новый метод лечения детей с мультисистемным воспалительным синдромом, сообщает news.ru.

По словам врача Дмитрия Новикова, синдром возникал через одну-две недели после перенесенного COVID-19 и по симптомам был схож с болезнью Кавасаки. Новиков отметил, что в основу инновационного метода легла комплексная медикаментозная терапия и плазмаферез.

«С начала пандемии к нам поступали маленькие пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, когда у них были поражены практически все органы. Изначально мы применяли иммуноглобулин, но для более эффективного лечения и минимизации осложнений мы применили совсем иной подход. Он заключается в том, что совмещается лекарственная терапия с плазмафарезом, когда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток», — рассказал Новиков.

Эксперт подчеркнул, что данный метод неоднократно показывал эффективность при лечении мультисистемного воспалительного синдрома. По словам Новикова, в первый раз новый способ лечения испытали на пятилетнем пациенте.

Ранее Сиб.фм писал о том, что врач посоветовал не лечить одышку надуванием шариков.

Напомним, врач из Новосибирска Овсянникова предупредила о риске диабета из-за грязного воздуха.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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