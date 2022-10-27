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экономика

ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»

Фото ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»
Фото ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»

Фото freepik.com

ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки». Теперь воспользоваться сниженной ставкой могут клиенты, у которых ребенок родится до конца 2023 года. При этом возможность оформить кредит для заёмщиков с детьми продлена до середины 2024 года. Одновременно банк распространил условия «семейной ипотеки» на объекты, построенные индивидуальными предпринимателями.

«Для ВТБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования отдельным категориям населения – в первую очередь, клиентам с детьми. «Семейная ипотека» – один из наиболее востребованных инструментов среди наших заемщиков. С момента запуска мы выдали уже более 410 млрд рублей льготных жилищных кредитов, сегодня ее доля среди всех госпрограмм превышает 40%. Решение продлить «семейную ипотеку» и включить в ее периметр заемщиков, у которых ребенок появится в следующем году, позволит большему количеству семей приобрести недвижимость с комфортной финансовой нагрузкой», — прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Одновременно с расширением списка потенциальных заёмщиков ВТБ пересмотрел перечень объектов, доступных к покупке на льготных условиях у застройщиков-индивидуальных предпринимателей. Теперь клиенты могут получить кредит по «семейной ипотеке» не только на приобретение готового жилого дома, но и квартир и тaунхаусов. Аналогичные условия запущены в рамках ипотеки с господдержкой, действующей на рынке с 2020 года.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, за 9 месяцев 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Чаще всего в январе-сентябре заемщики оформляли ипотеку Московском регионе (90 млрд), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (65,8 млрд рублей), в Краснодарском крае (35,6 млрд), в Республике Татарстан (28,8 млрд), а также в Новосибирской области (20 млрд).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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