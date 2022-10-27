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экономика

ВТБ: юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате

Фото ВТБ: юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате
Фото ВТБ: юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате

Фото freepik.com

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в третьем квартале юань стал наиболее популярной иностранной валютой, которую приобрели пользователи ВТБ Онлайн. В октябре этот тренд продолжился. В результате, доля юаней в структуре безналичной покупки иностранной валюты клиентов банка сегодня превышает 80% по объему сделок.

В третьем квартале объем сделок с безналичным юанем кратно вырос по отношению к первому и второму кварталам. Средний объем ежедневных операций в 3 квартале 2022 в юанях в 10 раз превышает результат второго квартала 2022 года. Средний размер одной операции в сентябре составил около 20 тыс. юаней, что вдвое выше значений на начало года и в шесть раз – августа.

«Рост доли юаня в конверсионных операциях наших клиентов начался еще в прошлом году после внедрения возможности проводить операции по льготным курсам. Но в этом году китайская валюта стала интересовать клиентов больше. Мы связываем это с общим трендом на дедолларизацию и поиском новых инструментов для вложений. Это подтверждается и ростом китайской валюты на депозитах наших клиентов. С точки зрения конверсионных операций мы прогнозируем укрепление юаня в статусе лидера по безналичной покупке до конца года», — комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 млрд юаней, или 36 млрд рублей. В том числе почти 750 млн были размещены в октябре после перезапуска на новых условиях «Вклада в будущее» в китайской валюте. Чаще всего клиенты размещают средства на срок до полугода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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