Зарплата мобилизованных в 2022: сколько платят контрактникам, добровольцам и призванным по мобилизации

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Принцип выплаты заработной платы у мобилизованных граждан (контрактников) такой же, как у гражданских лиц — чем выше военная должность, тем больше денежное довольствие. Ещё 19 октября 2022 года на заседании Совета Безопасности президент РФ заявил, что размер довольствия участников Спецоперации составит не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. При этом он подчеркнул, что речь идет в том числе о периоде подготовки и обучения личного состава.

Экономисты сомневаются

У российских экономистов пока не сложилось четкого понимания, в каком случае военнослужащим будут платить полную сумму, о которой сказал президент: «Непонятно, 195 тысяч — это общая сумма за месяц мобилизации или только за дни участия в боевых действиях. Когда будет официальное разъяснение, тогда мы и будем это с вами обсуждать, — заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Подразумевается, что довольствие назначается в соответствии с обычными нормативными и ведомственными актами с момента зачисления в часть.

Источники финансирования

Эксперты предполагают, что деньги на выплаты мобилизованным, скорее всего, будут идти из бюджета Минобороны и из региональных бюджетов:

"У государства деньги есть. Во всяком случае, в этом году точно", — сказал экономист и финансовый управляющий Виталий Калугин.

Денежное довольствие как аналог обычной зарплаты

1. Постановка мобилизованного на денежное довольствие с момента зачисления в часть (даже в случае направления на подготовку или сборы).

2. Начисление довольствия финансовыми органами воинских частей.

3. Специальных заявлений от мобилизованного не требуется.

4. Довольствие перечисляется на карту самого мобилизованного или члена его семьи.

Пока нет чётких сведений о том, какие надбавки и доплаты будут включены в сумму 195 тысяч рублей. Также сюда не входят единовременные выплаты от регионов.