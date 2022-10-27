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В Новосибирской области потребление водки выросло на 6,2% в 2022 году

Фото В Новосибирской области потребление водки выросло на 6,2% в 2022 году
Фото В Новосибирской области потребление водки выросло на 6,2% в 2022 году

Фото: freepik.com. Автор - master1305

Потребление водки в Новосибирской области в 2022 году увеличилось на 6,2%.

В Новосибирской области на 6,2% увеличилось потребление водки. Об этом сообщили представители алкогольного рынка на форуме «Дни ритейла в Сибири».

За девять месяцев 2022 года рост продаж этого алкогольного напитка составил 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом рост потребления водки фиксируется по всей стране. По данным Росалкогольрегулирования, в целом по стране продажи выросли на 6,4%. В период с января по сентябрь было продано и вероятно выпито 3,4 декалитра водки.

«Увеличение потребление водки вполне объяснимо. В стрессовой ситуации всегда есть такой рост: потребители начинают чаще покупать крепкие алкогольные напитки отечественного производства», — цитирует издание BFM-Новосибирск директора по развитию винного бизнеса компании «Белуга групп».

Он отметил, что на российском рынке сильно заметен дефицит виски, бренди и рома. Ввоз импортного алкоголя упал на 36% из-за ухода брендов из России. Этот провал не компенсирует даже параллельный импорт.

Стоит отметить, что на форуме «Дни ритейла в Сибири» федеральные и региональные участники алкогольного рынка обсуждают решения, которые позволят обеспечить широкий ассортимент и сдержать рост цен.

Ранее Сиб.фм писал о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановил прекратить продажу алкоголя около пунктов, где собирают мобилизованных жителей.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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