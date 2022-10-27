«Живите на природе и свежем воздухе»: сельская ипотека под 3% годовых

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Ипотека с господдержкой в Банке «Левобережный» поможет сибирякам купить или построить дом за городом.

Правительство РФ сделало программу сельской ипотеки бессрочной. Она по-прежнему остается очень востребованной в регионах России в целом и в Сибири в частности. Ставка тоже сохранилась на низком уровне 3% годовых.

Оформить ипотеку можно на сумму от 500 000 до 3 млн рублей. Срок составляет от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10% стоимости недвижимости, в счет него можно использовать материнский капитал и иные государственные субсидии.

Сельская ипотека выдается на покупку готового или строящегося дома с земельным участком, а также на строительство дома с одновременным приобретением участка. Подать заявку на кредит вы можете на сайте банка или в мобильном приложении BL-online.

Список населенных пунктов, участвующих в программе, и дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Ознакомиться со всеми ипотечными программами вы можете на сайте.

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