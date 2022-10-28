Апокалиптическая магнитная буря обрушится 29 октября 2022 - гипертоники в ужасе

Freepik, authors: magann, nikkimeel, fizkes

Конец октября станет особенно тяжелым для метеопатов, так как на Землю вновь обрушится сильный поток магнитных бурь. В материале Сиб.фм рассказываем, в какие дни особенно важно позаботиться о своем здоровье.

Когда наступят первые удары?

27 числа удары магнитной бури усилятся, а спровоцированные ими геомагнитные колебания будут длиться несколько дней. Первые предвестники неблагоприятного периода появились 24 числа, когда участились солнечные вспышки, под воздействием которых ухудшилось самочувствие метеозависимых.

Метеопаты будут жаловаться на головную боль и слабость. Первые сильные геоудары будут нанесены по Земле ранним утром. Их мощность увеличится до 3-4 баллов. В течение дня в среднем они будут силой в 3 балла.

Когда геоудары достигнут пика?

Сильные колебания магнитной бури продлятся несколько дней. Геомагнитный шторм достигнет своего пика 30 октября. В этот день у многих будет мигрень, сильная усталость. Аналогичной будет обстановка 2 и 5 ноября. Продлятся удары до 6 ноября включительно.

В течение неблагоприятного многодневного периода здоровье метеозависимых будет оставаться под угрозой. Также могут обостриться хронические заболевания – сердечные, сосудистые, психологические. Нелегко придется и людям с сахарным диабетом, гипертонией, тем, которые страдают от частой мигрени, усиленной нервозности, постоянных стрессов.

Как уберечь себя от неблагоприятных дней?

Чтобы сохранить самочувствие в норме, врачи рекомендуют:

мыслить позитивно, получать больше положительных эмоций;

готовить блюда из натуральных низкокалорийных продуктов;

оздоровиться, начать принимать витамины, пройти медицинское обследование;

исключить контакты с неискренними людьми, недоброжелателями;

предотвращаться откровенные разговоры, неправомерные действия;

подавлять негативные эмоции;

поддерживать себя в хорошей физической форме;

отказаться от диеты, голодовки;

всюду ходить пешком, не пользоваться общественным транспортом;

отменить незапланированные поездки и плановые командировки;

выехать за город, отдохнуть от шумного мегаполиса, ежедневной суеты, накопленных нерешенных дел.

Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи рассказали, что важно сделать в коридор затмений. Напомним, как ретроградный Меркурий портит планы, а также стало известно, чем опасно роковое полнолуние.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.