Апокалиптическая магнитная буря обрушится 29 октября 2022 - гипертоники в ужасе

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Конец октября станет особенно тяжелым для метеопатов, так как на Землю вновь обрушится сильный поток магнитных бурь. В материале Сиб.фм рассказываем, в какие дни особенно важно позаботиться о своем здоровье.
Когда наступят первые удары?
27 числа удары магнитной бури усилятся, а спровоцированные ими геомагнитные колебания будут длиться несколько дней. Первые предвестники неблагоприятного периода появились 24 числа, когда участились солнечные вспышки, под воздействием которых ухудшилось самочувствие метеозависимых.
Метеопаты будут жаловаться на головную боль и слабость. Первые сильные геоудары будут нанесены по Земле ранним утром. Их мощность увеличится до 3-4 баллов. В течение дня в среднем они будут силой в 3 балла.
Когда геоудары достигнут пика?
Сильные колебания магнитной бури продлятся несколько дней. Геомагнитный шторм достигнет своего пика 30 октября. В этот день у многих будет мигрень, сильная усталость. Аналогичной будет обстановка 2 и 5 ноября. Продлятся удары до 6 ноября включительно.
В течение неблагоприятного многодневного периода здоровье метеозависимых будет оставаться под угрозой. Также могут обостриться хронические заболевания – сердечные, сосудистые, психологические. Нелегко придется и людям с сахарным диабетом, гипертонией, тем, которые страдают от частой мигрени, усиленной нервозности, постоянных стрессов.
Как уберечь себя от неблагоприятных дней?
Чтобы сохранить самочувствие в норме, врачи рекомендуют:
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