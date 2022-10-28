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Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь от ВТБ

Фото Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь от ВТБ
Фото Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь от ВТБ

Фото freepik.com

ВТБ направил 200 млн рублей финансовой поддержки клиентам, которым государство перечисляет социальные выплаты на детей. Банк оказал дополнительную помощь уже более чем 100 тыс. семей, впервые получающим детские пособия на карту банка. Всего за 2022 год ВТБ потратит более 1 млрд рублей на собственные социальные инициативы.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, с начала года почти 245 тысяч клиентов ВТБ получили от государства детские пособия. Их сумма достигла 30 млрд рублей.

«В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» ВТБ планомерно развивает собственные инструменты поддержки семей на всех стадиях их развития. Мы за свой счет оформляем страхование на случай онкологических и кардиологических заболеваний для получателей детских выплат, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. А летом бесплатно застраховали 50 тысяч детей от несчастных случаев на время их отдыха в летних лагерях. Кроме того, банк оказывает адресную финансовую поддержку, помогая семьям сохранять бюджет и приумножать капитал. В этом году мы направим более миллиарда рублей собственных средств на помощь родителям, их детям и пенсионерам», — комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

В этом году банк запустил стратегическую инициативу «Семейный капитал», которая предусматривает комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе семьи: от рождения ребенка и до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

дети
ВТБ
детские выплаты
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