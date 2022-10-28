Депутаты областного Заксобрания обсудили проблему парковки на газонах и размер штрафов за нарушения

На двадцать шестой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области депутаты обсудили, каким должно быть наказание для любителей парковаться на газонах.

О проекте регионального закона «О внесении изменения в статью 8.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев, представивший инициативу мэра Новосибирска.

Законодательная инициатива должна повысить уровень административной ответственности граждан за нахождение транспортных средств на детских или спортивных площадках, на газонах или иных территориях, занятых зелеными насаждениями. Согласно предложению необходимо пересмотреть наказание и за хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств вне специально отведенных для стоянки транспорта мест, в том числе, на придомовых территориях. За правонарушение уже установлен административный штраф для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Проект закона предлагает увеличить верхнюю границу штрафа на одну тысячу рублей.

«Это отличное предложение. В нашем регионе действительно есть проблемы с культурой вождения, особенно с парковочными местами. Нарушители, которые бросают автомобили на газоне, на детской площадке, делают это осознанно. Они будут продолжать это делать и при штрафе в две тысячи рублей, и при штрафе в три тысячи. Наше предложение – повысить штраф до пяти тысяч рублей, как это сделали другие регионы. А деньги направить на оборудование бесплатных парковочных мест», – заявила депутат Дарья Карасева.

Вице-спикер Заксобрания Валерий Ильенко поддержал предложение Дарьи Карасевой.

«Я полностью поддерживаю законопроект, но не согласен с коллегами. Резкое увеличение размера штрафа никогда плюсов не приносило. На заседании комитета мы обсуждали, что по правоприменительной практике существуют большие проблемы. Судя по предоставленному анализу, на всей территории города в год зафиксировано 400 таких нарушений, хотя мы все понимаем, что их больше!», – считает заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров отметил, что штраф должен быть штрафом. Это не просто оплата за парковку. «Вопрос в том, чтобы прекратить безобразие, которое творится в городе. Прошу членов комитета между первым и вторым чтениями законопроекта внимательно посмотреть и прислушаться к предложениям коллег. Все-таки верхняя граница штрафа должна быть выше», – подчеркнул он.

По мнению Председатель Заксобрания Андрея Шимкива, поднимать штрафы нужно постепенно. «Беспорядок с парковками вы можете видеть практически в каждом дворе. Над этим необходимо работать, и увеличение размера штрафа – один из механизмов», – акцентировал он.

На сессии проект закона «О внесении изменения в статью 8.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» был принят в первом чтении. Законопроект направили всем субъектам права законодательной инициативы в Заксобрании, им предложено до 27 ноября 2022 года внести свои поправки к проекту закона в комитет Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению для подготовки проекта закона ко второму чтению.