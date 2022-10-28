Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли обращение о необходимости поддержки региональных аграриев

На сессии областного Законодательного Собрания было принято обращение к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву.

«В этом году новосибирские крестьяне собрали очень достойный урожай. А урожай, собранный в стране, вообще рекордный. Но ситуация на рынке складывается очень тревожная, – отметил, представляя документ, председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. – Цены на зерно близки, а зачастую ниже себестоимости. Закупки зерна государством ведутся, но они явно недостаточны. Возникают риски ухудшения финансовой ситуации сельхозпроизводителей. Для стабилизации ситуации мы предлагаем рассмотреть ряд мер. Первое, ввести, по крайне мере до лета 2023 года, нулевую таможенную пошлину при экспорте зерна. Информационно: с 26 октября пошлина на пшеницу 3028 рублей за тонну, за ячмень 1524 рубля – это все достаточно серьезные цифры», – пояснил парламентарий.

Денис Субботин представил положения Обращения: увеличение госзакупок, пролонгация кредитов, отсрочка с введением федеральной государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно»), которая оказалась очень тяжелой для внедрения, особенно для небольших сельхозтоваропроизводителей. «Мы хотели бы заручиться поддержкой наших депутатов в Госдуме и заксобраний наших сибирских регионов. Такая ситуация аналогична для всей Сибири», – подчеркнул депутат.

«Такие Обращения сегодня принимают многие регионы, – сообщил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Мы обращаемся, чтобы стимулировать на подъем цены на продукцию сельского хозяйства, которые в сравнении с прошлым годом гораздо ниже, иногда они опускаются до уровня себестоимости. Даже иногда вопрос не в цене просто нет продаж! Мы обращаемся по многим позициям. Предлагается увеличить объем закупок в госрезерв. Это всегда было. Сегодня эти объемы уменьшились. Многие сельхозпроизводители закредитованы, необходимо гасить кредиты. Если сегодня нет цены – ну, давайте продлим льготное кредитование, чтобы в случае продления кредитов не была увеличена процентная ставка. Механизмов на федеральном уровне очень много. И я уверен, что какие-то будут приняты», – заявил Андрей Шимкив.

В Обращении на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева говорилось о завершении уборочной кампании в регионе. По данным, представленным в нем, на 14 октября 2022 года сельхозтоваропроизводители Новосибирского региона обмолотили зерновых и зернобобовых 1 520,8 тыс. га (в 2021 году – 1 250,0 тыс. га). Всего валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 3 392,8 тыс. тонн (в 2021 году – 2 956,0 тыс. тонн).

Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых культур (2021 год – 1,8 тыс. тонн, 2022 год (прогноз) – 1,5 тыс. тонн) и одним из крупнейших экспортеров Сибирского федерального округа.

В целях дальнейшего развития зернового рынка Новосибирской области за пределы региона необходимо ежемесячно вывозить не менее 100 тысяч тонн зерна и продукции его переработки, в том числе частично на экспорт.

По состоянию на 14 октября 2022 года, по данным мониторинга отпускных цен предприятий агропромышленного комплекса Новосибирской области, отпускная цена на продовольственную пшеницу 3 класса (без НДС) составляет 10 885,77 руб./тонн, при этом провизорная себестоимость – 9 800 руб./тонн.

В текущей ситуации для сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области на фоне высокого уровня урожая зерна 2022 года, выросших логистических затрат, плавающей пошлины на зерно, а также внешних санкционных факторов, реализация зерна становится нерентабельной.

Увеличение лимита интервенционного фонда зерна до 3 млн. тонн является своевременной мерой, при этом окажет ограниченное позитивное влияние на деятельность небольшой группы производителей.

Под давлением сложившейся рыночной ситуации для сельхозпроизводителей Новосибирской области нарастают риски утраты финансовой устойчивости, невозврата привлеченных кредитных средств и рисков банкротства.

Кроме того, в сложившихся условиях введение федеральной государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (далее — ФГИС «Зерно») для сельхозтоваропроизводителей требует дополнительных расходов. Сочетание указанных фактов может привести к кризисной ситуации на зерновом рынке Российской Федерации.

Учитывая ситуацию, предлагается рассмотреть меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на зерновом рынке:

- рекомендовать Правительству Российской Федерации установить

на период до 30 июня 2023 года нулевую таможенную пошлину на экспорт зерна и масличных культур;

- увеличить до 15 млн. тонн объем проводимых зерновых закупочных интервенций в 2022 году, в том числе с закладкой на хранение в Сибирском федеральном округе 5 млн. тонн; облегчить процедуру аккредитации сельхозтоваропроизводителей и процедуру продажи зерна

в интервенционный фонд; установить закупочные цены на зерно

от 14 до 16 тысяч рублей за тонну в зависимости от региона;

- внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528, предусмотрев возможность пролонгации льготных краткосрочных кредитов, срок погашения по которым наступает в 2023-2024 годах, с сохранением льготной процентной ставки;

- продлить тестовый период ФГИС «Зерно» и ФГИС ППА

до 1 сентября 2023 года. Разделить внедрение ФГИС «Зерно» на этапы.

За период тестирования провести доработку системы, в частности, предусмотреть формирование партий без нарушения производственных процессов.

Депутаты Заксобрания попросили изучить создавшуюся ситуацию, рассмотреть предложения и принять незамедлительные меры по ее разрешению.