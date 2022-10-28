Елену Гончарову переизбрали главой Контрольно-счетной палаты Новосибирской области

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Елена Гончарова вновь возглавила Контрольно-счетную палату Новосибирской области после 18 лет на должности.

В четверг, 27 октября, на 26-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты проголосовали за назначение Елены Гончаровой на поста председателя Контрольно-счетной палаты региона.

Елена Гончарова занимает этот пост с 2004 года. Первый вице-спикер Андрей Панферов подчеркнул, что под ее руководством «Контрольно-счетная палата Новосибирской области имеет репутацию одного из самых. сильных контрольно-счетных органов в Российской Федерации».

Председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил Гончарову с переизбранием на должность главы Контрольно-счетной палаты региона. Как и Панферов, он посчитал работу Гончаровой профессиональной, а результаты — достаточно эффективными, чтобы наработки брали другие регионы.

В декабря 2021 года Елена Гончарова единственная из глав региональных Контрольно-счётных палат получила благодарность от председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина.

Также в 2018 году аудиторы Новосибирской области выявили многочисленные нарушения при расходовании бюджетных средств на спорт. По данным КСП, ХК «Сибирь» получила за 2 года почти 600 млн рублей несмотря на отсутствие значимых результатов.