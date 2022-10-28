Эта хитрость в гардеробе омолодит любую: трюк с одеждой, который должна знать каждая

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Игриво закатанные рукава рубашки, слегка расстёгнутый пиджак, элегантно повязанный шарф – казалось бы мелочи, но они делают образ более лёгким и свежим.
Некоторые комбинации вещей являются заранее проигрышными. Они способны не просто испортить внешний вид, но и превратить леди в тётку. К большому сожалению современных стилистов, городские улицы полны такими комбинациями. Будьте осторожны.
1. Шерстяной или меховой жилет ➕ замшевые сапоги.
Вместе они смотрятся провинциально и создают образ эдакой бабули из сельской библиотеки.
2. Цветочный бомбер ➕ туфли с завязками.
Типичный бабушкин наряд, так как туфли на широких лентах вышли из моды ещё в 2010-х годах. Их лучше поменять на актуальную модель с тонкими завязками, а вместо бомбера с растительными мотивами нужно надеть модную атласную модель или косуху в стиле оверсайз.
3. Вязаная кофта на замке ➕ сумка с плетением.
Здесь очень легко переборщить, ведь такие вещи являются яркими и претенциозными даже сами по себе, а если их объединить в одно целое, то получится кружок самодеятельности. Старайтесь избегать большого количества вязаных, вышитых и плетеных элементов в образе.
4. Объемная сумка ➕ палантин.
Такое сочетание вызывает ассоциации с женщинами из советской эпохи. Сумка должна быть соизмерима с пропорциями вашего тела: невысоким худеньким девушкам не подойдут объемные сумки, а красоткам plus-size – клатчи. Палантин сейчас модно носить, накинув на плечи и закрепив ремнем.
5. Кружевная юбка ➕ удлиненный свитер.
Уберите эту комбинацию из своего арсенала и тогда вам не грозит выглядеть старше на несколько лет. Вместо кружевной юбки выбирайте атласную или кожаную модель ниже колена – они намного лучше смотрятся в паре со свитерами, и с удлиненными в частности.
Самый простой способ выглядеть молодо и свежо – использовать вещи из специального стилистического списка. Они в любом возрасте выглядят беспроигрышно.
1. Базовая футболка без принтов: белая, черная, бежевая.
2. Рубашка оверсайз (ее можно заправить в брюки, джинсы, завязать узлом, носить нараспашку (как второй элемент поверх топа или футболки).
3. Однотонные классические джинсы.
4. Обувь на небольшом каблучке.
5. Оголённые запястья и щиколотки (закатываем рукава, носим укороченные модели брюк — это придает образу легкости, нежности, хрупкости, изящности и молодости).
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