Когда начнутся осенние каникулы в школах – 29 или 31 октября 2022

Сиб.фм.
Для учащихся школ первая четверть нового учебного года уже подходит к концу. В материале Сиб.фм рассказываем, когда дети отправятся на долгожданные каникулы.
Согласно установленному график каникул, осенью школьники будут отдыхать в два раза больше своих родителей. Отдых в школах начнутся в октябре и продлятся чуть больше недели, а официальные выходные у работающих людей – только три дня.
Учащиеся отправятся на каникулы в субботу, 29 октября. Последним днем осенних каникул будет воскресенье, 6 ноября. На следующий день, в понедельник, 7 ноября, все школьники вернутся за парты.
Напомним, что даты зимних, весенних и летних каникул тоже известны.
Напомним, что в разных регионах и учебных заведениях даты каникул отличаются — администрация школы может устанавливать свои даты.
Эксперты отмечают, что соблюдение рекомендованных рамок для каникул дает школам более широкие возможности в организации качественного детского досуга: спектаклей, экскурсий, концертов и так далее.
Ранее Сиб.фм опубликовал календарь выходных дней на Новый год в 2023 году. Напомним, когда на Землю обрушится сильная магнитная буря, а также стало известно как россияне будут отдыхать в ноябре.
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