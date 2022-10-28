Когда начнутся осенние каникулы в школах – 29 или 31 октября 2022

Сиб.фм.

Для учащихся школ первая четверть нового учебного года уже подходит к концу. В материале Сиб.фм рассказываем, когда дети отправятся на долгожданные каникулы.

Согласно установленному график каникул, осенью школьники будут отдыхать в два раза больше своих родителей. Отдых в школах начнутся в октябре и продлятся чуть больше недели, а официальные выходные у работающих людей – только три дня.

Учащиеся отправятся на каникулы в субботу, 29 октября. Последним днем осенних каникул будет воскресенье, 6 ноября. На следующий день, в понедельник, 7 ноября, все школьники вернутся за парты.

Напомним, что даты зимних, весенних и летних каникул тоже известны.

Зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Весенние каникулы продлятся с 24 марта по 2 апреля 2023 года.

Летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2023 года.

Напомним, что в разных регионах и учебных заведениях даты каникул отличаются — администрация школы может устанавливать свои даты.

Эксперты отмечают, что соблюдение рекомендованных рамок для каникул дает школам более широкие возможности в организации качественного детского досуга: спектаклей, экскурсий, концертов и так далее.

Ранее Сиб.фм опубликовал календарь выходных дней на Новый год в 2023 году. Напомним, когда на Землю обрушится сильная магнитная буря, а также стало известно как россияне будут отдыхать в ноябре.

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