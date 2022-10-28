Концерт "Руки Вверх!" в Новосибирске попал в топ-10 самых ожидаемых событий ноября

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В Новосибирске сервис Яндекс Афиша начал показывать пользователям 10 самых популярных событий.

На главной странице Яндекс Афиши появился раздел «ТОП-10», в который попадают самые популярные события города. Рейтинг обновляется каждый день, и позиции в нём зависят от количества проданных билетов. На сегодня топ доступен в более чем 30 городах — это Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, и, конечно, Москва.

Рейтинг формируется автоматически. В него попадают события, на которые купили больше всего билетов. Если на несколько мероприятий продали одинаковое количество билетов, в топ попадёт тот ивент, который пользовался большим спросом за последнюю неделю.

События из «ТОП-10», получают иконку с короной, которая сопровождает карточку мероприятия во всех разделах Яндекс Афиши. Иконка подсказывает, что спрос большой, а значит, стоит поторопиться с покупкой, потому что билеты быстро разбирают.

В Новосибирске лидерами топ-10 стали концерты Jony (79 дней) и NЮ. Юрия Николаенко (79 дней), а также театральная постановка «Разговор, которого не было» (78 дней).

«Прежде всего, Яндекс Афиша помогает людям выбрать, как им лучше провести время. В наш рейтинг попадают самые популярные ивенты, при этом в «ТОП-10» часто можно найти события для самых разных аудиторий: от концертов стендап-комиков и трендовых музыкальных исполнителей до театральных премьер и семейных представлений», — говорит руководитель Яндекс Афиши Дмитрий Субботин.



Отметим, что «ТОП-10» не учитывает киносеансы и события, билеты на которые нельзя купить на Яндекс Афише. Если билеты на ивент уже закончились, то он покинет рейтинг.