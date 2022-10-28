Крупные производители упаковки Новосибирской области вступили в нацпроект

На фото: «Болотнинская гофротара» / Агентство инвестиционного развития
Крупнейшее за Уралом предприятие по производству гофроупаковки «Болотнинская гофротара» и новосибирский производитель одноразовой посуды и упаковки «РоссПак» пополнили ряды участников национального проекта «Производительность труда». При поддержке экспертов Федерального и Регионального центров компетенций компании планируют повысить объем выпускаемой продукции.
«Болотнинская гофротара» – современная компания более чем с 50-летним опытом работы в отрасли. Предприятие оснащено двумя гофроагрегатами производительностью свыше 10 млн кв.м. гофрокартона в месяц. Для реализации пилотного проекта был выбран поток изготовления гофроупаковки, на котором производят востребованную продукцию с трехцветной печатью. В рамках проекта планируется повысить выработку на линии благодаря сокращению времени переналадок, повышению скорости производства заготовки, оптимизации логистических процессов. Особое внимание будет уделено обучению сотрудников инструментам бережливого производства и тиражированию.
«Участие в национальном проекте «Производительность труда» является логичным продолжением усилий по повышению эффективности компании. Мы планируем развиваться, запускать новые производственные мощности, и нацпроект, на мой взгляд, позволит найти организационные ресурсы для успешной реализации намеченных планов», – отметил генеральный директор ЗАО «Болотнинская гофротара» Алексей Томилов.
Компания «РоссПак» занимается производством упаковки в Новосибирске с 1996 года. Это уже второй резидент Промышленно-логистического парка Новосибирской области, вошедший в нацпроект. Пилотным потоком для внедрения бережливого производства выступит участок производства бумажных стаканов. С помощью национального проекта «РоссПак» планирует значительно повысить показатель производительности труда, а при условии, что у большинства сотрудников компании сдельная заработная плата, и поднять уровень благосостояния работников.
Сейчас участниками нацпроекта «Производительность труда» в Новосибирской области стали уже 73 компании. На многих из них по результатам пилотных проектов, помимо роста производственных показателей, отмечен рост заработной платы сотрудников, снижение интенсивности труда, улучшение эргономики рабочих мест.
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