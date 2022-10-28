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Рейс в Новосибирск экстренно сел в Якутске из-за самочувствия пассажира

Фото Рейс в Новосибирск экстренно сел в Якутске из-за самочувствия пассажира
Фото Рейс в Новосибирск экстренно сел в Якутске из-за самочувствия пассажира

Фото: Daniel Eledut / unsplash.com

Самолет до Новосибирска экстренно посадили из-за ухудшения самочувствия пассажира.

В пятницу, 28 октября в 00:08 по новосибирскому времени самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Якутске. Об этом сообщает Telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Самолет А-320 приземлился в Якутске 27 октября в 22:08 по местному времени. Причиной изменения маршрута стало ухудшение состояния пассажира. Дальнейшее развитие событий не уточняется.

Рейс выполняла Авиакомпания «Сибирь», борт RA-73459.

Ранее Сиб.фм сообщал, что летевший из Петербурга в Новосибирск самолет экстренно посадили в Казани. Причиной было также плохое самочувствие пассажирки. Женщину госпитализировали в районную больницу. После осмотра врачей, её отпустили на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе РКБ. Самолёт был отправлен через некоторое время. На борту находился 181 пассажир, среди которых шесть детей.

Также в начале октября два лизинговых Boeing 737 MAX 8 вылетели из Новосибирска в Турцию.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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