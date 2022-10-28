"Мужики, запасайтесь нервами": новосибирец Марк Путилин научил жену рыбачить

Фото: станица ВК Марка Путилина

Житель Новосибирска Марк Путилин рассказал, как научил жену рыбачить, превратив выходные на берегу с удочками в семейное хобби.

В семье Путилиных из Новосибирска теперь на одно совместное хобби больше. Молодые супруги даже на рыбалку ездят вместе: за летний сезон мужчина не только научил вторую половинку уверенно держать в руках удочку, но и возвращаться домой с хорошим уловом.

О том, как ему это удалось, Марк Путилин рассказал на странице профессионального сообщества рыбаков в "ВК" «Рыбалка в Новосибирске».

Со слов Марка, в этом угоду у него было две цели. Первая – научить рыбачить жену Анфису. Вторая – поймать как можно больше видов рыбы.

«Да, да, именно научить, а не просто дать удочку и "лови как хочешь". Много ли я потратил нервов? О да! Но я знал, на что иду, и оно того стоило», — пишет рыбак.

Поначалу жена Марка говорила, что не сможет поймать ни одной рыбы. Однако сейчас в ее копилке 8 разновидностей речных обитателей и 3 способа ловли.

Первая неделя долгого и упорного обучения прошла крайне плодотворно. С помощью поплавочной удочки и грамотной наживки Анфиса смогла поймать свою первую уклейку в Бердском заливе.

Дальше, как говорит Марк, пришло время огромного карася.

«Тут всё началось с моей разведки. Я знал, что скоро он будет в том месте, где мне нужно. Ездил раз в 2 дня и ждал. И вот она — первая поклёвка, подсечка, и я в воде! Начало мая, скользкие камни, холод и довольное выражение лица, ибо я его взял. На следующий день мы были на точке! Готовые и упакованные», — вспоминает рыболов.

С этих слов начинается вторая неделя ярких рыбацких похождений супружеской пары.

«Удочку надо охранять, потому что от такой поклевки она часто летит в воду! Что и случилось с первым опытом Анфисы. Я ржу, она на пятой точке, с большими глазами, очень быстро и нервно выкручивает снасть. Не страшно! Дальше в бой», — говорит Марк.

Однако итог таких приключений не разочаровал рыбаков. Несмотря на две сломанные удочки, Марк и Анфиса покинули водоем с 50 килограммами карася и двумя килограммами икры.

«Карась в сметане — топ, особенно когда он таких размеров, а начинка — икра с рисом! Рекомендую», — отмечает автор рыбацких заметок.

Следом за карасем шел судак. Первая «охота» в Бердском заливе оказалась безрезультатной. Результат был, но он совершенно не устраивал Марка. Но спустя 5-7 километров, пройдённых на веслах, рыбаки были вознаграждены.

«21 шт. 34 кг. И второй раз 14 шт. Общий вес 21 кг. Джиг Анфисой был освоен сполна. Итог: судак в кляре топ», - говорит рыбак.

Подводя итог рыболовного сезона, Марк с гордостью заявил, что он абсолютно доволен своими тренировками. Теперь его супруга может самостоятельно смонтировать практически любую удочку. Также она стала разбираться в наживках, прикормках и разнообразных снастях.

«Мужчины! Если захотите научить свою женщину рыбалке — учите! Запасайтесь нервами и учите! По итогу, увидев результат и её эмоции, вы станете чуть счастливее, обещаю», - отмечает муж рыбачки.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский рыбак поймал двух сазанов общим весом более 36 килограммов.

Напомним, в Томской области рыбак из Новосибирска поймал щуку весом в 13 килограмм.