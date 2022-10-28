«Мяла пока не встал»: невероятная история пенсионерки, которая массажем вылечила мужа

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Известно, что массаж является одним из самых эффективных способов укрепления здоровья. Так, в Нижегородской области пенсионерка-целительница Татьяна поставила на ноги своего больного мужа с помощью специальных техник массажа. В материале Сиб.фм разберем, какую пользу несет в себе такая процедура.

История нижегородской пенсионерки Татьяны Семёновны облетела местные паблики. Со слов соседей женщины, она сумела поставить на ноги больного супруга. Пожилой мужчина почти не мог ходить из-за сильных болей в коленей. Тогда женщина начала топить для больного баню и массировать суставы. Главное, по ее словам, — регулярность. Она разминала ноги мужу каждый день.

"Мяла, пока не встал", — поделилась пенсионерка. По её словам, массаж способен не только понять человека на ноги, но и решить массу других проблем со здоровьем.

Повышает иммунитет

Предотвратить сбои в работе жизненно важных систем и органов лучше, чем лечить. Чтобы не позволять болезням взять власть над организмом, важно укрепить природный механизм, то есть иммунитет. Этому способствует правильное питание, активный образ жизни, отсутствие вредных привычек, полноценный сон и, наконец, массаж.

Снижает хронические боли

Боли в спине, шее и пояснице — частые союзники людей, которые ведут неактивный образ жизни. Пытаясь устранить боль, многие пользуются обезболивающими препаратами, которые не дают полноценного эффекта, а лишь снимают дискомфорт на несколько часов. Чтобы избавиться от болевых ощущений на продолжительный срок и улучшить общее состояние, рекомендуется прибегнуть к помощи лечебного массажа. Он, в свою очередь, улучшит кровообращение и уменьшит напряжение в мышцах.

Успокаивает мышцы

Интенсивная тренировка всегда сопровождается сильным напряжением мышц. Однако, чтобы получить максимальный эффект необходимо осуществить целый комплекс восстановительных процедур. Массаж с последующими водными процедурами является отличным решением. Он снимет напряжение, минимизирует болевые ощущения и быстрее восстановит мышцы.

Устраняет головные боли

Головная боль не всегда является вестником серьезных заболеваний, зачастую она связана с чрезмерным перенапряжением мышц шеи, которое сопровождается слабым притоком крови к головному мозгу. Принимать обезболивающие таблетки — не выход, лучше осуществить тридцатиминутный массаж шеи и плеч. Важно помнить, что несвоевременное вмешательство может стать следствием хронических болей.

Способствует похудению

Благодаря интенсивному разогреву мышц и улучшению микроциркуляции крови, существенно улучшаются обменные процессы, активизируется метаболизм и ускоряется процесс расщепления жировых клеток. К тому же, массаж уменьшает проявление целлюлита, делая кожу на бедрах и ягодицах более гладкой и ровной. Чтобы достичь максимальных результатов посредством массажа, важно в корне пересмотреть свой рацион в пользу сбалансированного, включить в уход специальную косметику и заняться активными видами спорта.

Поднимает настроение

Как уже упоминалось, массаж не только восстанавливает физические силы, но и нормализует психоэмоциональный фон. Этот аспект связан с усиленной выработкой эндорфинов — группы полипептидных химических соединений, вырабатываемых в нейронах головного мозга. Они, в свою очередь, способствуют уменьшению болевых ощущений и улучшению настроения. Помимо эндорфинов, во время массажа происходит активная выработка серотонина или, как его еще называют, «гормона счастья». Благодаря чему, человек обретает эмоциональную стабильность, настраивается на позитивный лад и успокаивается.

Улучшает качество сна

Качественный сон является неотъемлемым аспектом хорошего самочувствия и бодрости в течение дня. Чтобы улучшить его и избавиться от бессонницы, стоит обратиться к курсу массажа. Он снимет напряжение, снизит уровень гормонов стресса в крови и поможет наладить биоритмы за счет выработки серотонина, ведь именно он осуществляет контроль биологических часов человека.

Ранее Сиб.фм писал о том, кому строго противопоказан массаж. Напомним, чем полезен кошачий массаж, а также были названы спа-процедуры, которые заменят любой санаторий.

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