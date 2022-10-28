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Названы самые необычные детские имена мальчиков и девочек в 2022 году

Фото Названы самые необычные детские имена мальчиков и девочек в 2022 году
Фото Названы самые необычные детские имена мальчиков и девочек в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России по-прежнему сохраняется тенденция выбора необычных имён для детей. Самые редкие назвали в московском ЗАГСе.

В 2022 году родившихся в Москве мальчиков родители чаще всего называли Александрами, Михаилами и Максимами. Самыми популярными женскими именами стали Софья, Мария и Анна, сообщили NEWS.ru в главном управлении столичного ЗАГСа.

В ведомстве отметили сохраняющуюся тенденцию выбора необычных детских имен. Так, одну из новорожденных девочек нарекли Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа.

В пресс-службе столичного ЗАГСа отметили, что мальчиков в 2022 году называли Робертами, Даниэлями, Марселями, Теодорами, Тихонами, Серафимами, Никонами, Прохорами, Несторами. Кроме того, сотрудники ЗАГСа зарегистрировали несколько Марсов, Маврикиев, Миланов, Алтаев, Енисеев, Миронов и Байкалов.

Родители выбирали для детей также древнегреческие имена, такие как Персей, Аполлон, и скандинавские — Тор. Один москвич получил имя Лавр-Космос.

Родители девочек просили вписать в свидетельства о рождении следующие имена: Мишель, Эмили, Мелания, Астра, Малина, Весна, Ассоль, Луна, Княженика, Радуга, Славяна, Властелина и Клеопатра. Маленьким москвичкам нередко дают двойные имена, одно из которых иностранное, например, Дарья-Микаэла. Более того, растет тренд на женские имена, созвучные с мужскими: Арсения, Павла, Владимира.

Одну из девочек в Москве в 2022 году назвали Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа, что в переводе в испанского означает Атлантида — первый ребенок в семье, — рассказали в пресс-службе столичного ЗАГСа.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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