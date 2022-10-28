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общество

Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров

Фото Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
Фото Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров

Freepik, authors: PeopleImages, PeopleImages, AND-ONE

Для пенсионеров готовится индексация пенсионных выплат. Уже в начале следующего года пожилые граждане смогут получить повышенную выплату.

Пенсионерам рассказали о готовящихся с начала следующего года индексациях ежемесячных пособий. Рассчитывать на прибавку могут сразу все категории пенсионеров, причем доплата будет самой большой за все последние годы.

Средний размер страховых пенсий по старости в 2023 году в России достигнет до 22 000 рублей, социальных – до 13 000 рублей. Это самые большие суммы за все предыдущие годы.

Фото Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров 2

Юрист Елена Кузнецова рассказала об индексации пенсий неработающих пенсионеров.

«Неработающим пожилым людям повышают пенсии с 1 января. Обычно это происходит раз в год, но 2022-й стал особенным. Из-за высокой инфляции было принято решение повысить пенсии поэтапно. В результате сделали внеплановую прибавку с 1 июня на 10%. С 1 января планируется увеличить выплаты ещё на 4,8%», — заявила она.

По её словам, общее повышение страховых пенсий за год будет более 15%, что больше прогнозируемого уровня инфляции.

Фото Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров 3

Кроме того, пенсионный эксперт Сергей Власов разъяснил, как добиться перерасчета пенсии. По его словам, право на такую процедуру есть у каждого пожилого человека, а помочь могут правозащитники.

«Речь идет о перерасчете пенсии в том случае, если она была назначена пенсионерам в неправильном размере», – говорит он.

Как пояснил Власов, недавно житель Томской области обратился в Центр защиты прав граждан. При сравнении данных, полученных в ПФР, с трудовой книжкой выяснилось, что гражданин несколько лет работал в условиях Крайнего Севера, однако это было учтено лишь как работа на обычной территории. После запроса в ПФР пенсионеру назначили перерасчет и единоразовую выплату. Мужчина получил 60 733 рубля, отметил эксперт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ноябре 2022 в России изменится график выплаты пенсии. Напомним, кого ждёт рекордная прибавка к пенсии, а также стало известно, будет ли 13-я пенсия к Новому году.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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