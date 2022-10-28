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"Назвали Василием Васильевичем": ветеринары спасли выброшенного на помойку котенка с полными гноя глазами

Фото "Назвали Василием Васильевичем": ветеринары спасли выброшенного на помойку котенка с полными гноя глазами
Фото "Назвали Василием Васильевичем": ветеринары спасли выброшенного на помойку котенка с полными гноя глазами

Фото: группа «Приют для бездомных животных «Омские хвостики»

В Омске спасли маленького котенка, выброшенного на помойку с полными гноя глазами.

По сообщению в группе «Приют для бездомных животных «Омские хвостики» во «ВКонтакте», в середине октября 2022 года одна из жительниц города заметила возле мусорных баков крошечного котенка, глаза которого были переполнены гноем и не открывались. Беспомощный зверек искал помощи, замерз и явно проголодался.

Омичка забрала котенка домой и попыталась вылечить самостоятельно, но не смогла и обратилась в ветеринарную клинику, откуда он попал в приют для бездомных животных, сотрудники которого взялись за лечение, вскоре принесшее положительные результаты.

«Глазки уже почти не гноятся, они открыты, котенок ими видит. Но мы все равно будем проводить обследования, поскольку могут быть последствия инфекции, затрагивающие глаза. Возможно, у него была инфекция вследствие травматизации, возможно, она появилась из-за условий проживания», — рассказали в приюте.

Сотрудники приюта выразили уверенность, что котенок родился не на улице, а скорее всего был домашним, но хозяин выбросил его на улицу. Об этом говорят структура шерсти животного, не похожая на подобную у уличных кошек, а также в целом его упитанность и ухоженность.

После выздоровления котенку, прозванному Василием Васильевичем за серьезное выражение мордочки, будут искать новых хозяев.

Ранее Сиб.фм сообщал о спасении ветеринарами бездомного пса с разрубленной топором головой в Новосибирске.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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коты
животные
Омская область
ветеринары
омск
домашние животные
Жестокое обращение с животными
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