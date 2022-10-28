Отсрочка от частичной мобилизации в октябре-ноябре 2022: последние разъяснения Минобороны

Сиб.фм.

Министерство обороны России освободило от частичной мобилизации граждан с двумя детьми и беременными женами. Кроме того, отсрочку от военной службы могут получить ранее не служившие граждане, кандидаты и доктора наук.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что правки о мобилизации отцов двух детей с беременными супругами и детей-инвалидов станут последними для действующей директивы.

«Еще на совещании 21 октября, которое организовал заместитель министра обороны Николай Панков и где участвовал начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский, нам сообщили, что это последние правки, которые мы вносим в мобилизационную директиву. В нашем случае помогло только то, что правки мы сформировали заранее», — рассказала политик.

При этом, ничто не мешает вносить поправки в закон о мобилизации от 1997 года, который, по словам Останиной, устарел.

«Во-первых, там должно быть прописано наличие ученых степеней. Во-вторых, отсрочки для студентов последних курсов, которые выходят на защиту дипломов. Далее, нам поступает очень много обращений от одиноких родителей, матерей, у которых призывают единственного ребенка», — перечислила депутат.

Как уточнила политик, много вопросов появляется и по правам одиноких отцов — по закону, даже если отец воспитывает ребенка без матери, по достижении несовершеннолетним возраста 16 лет родитель может быть призван.

«Похожая проблема с многодетными семьями: у нас прописано, что не может быть призван родитель с тремя детьми до 16 лет. Но по закону, вообще-то, ребенком человек считается до 18 лет. А многодетной — семья с детьми до 18 или до 23 лет в случае, если ребенок продолжает образование. К сожалению, внести эти изменения можно будет только после окончания СВО», — заключила Останина.

Сейчас в Госдуму вносятся новые законопроекты об отсрочках при мобилизации. Так, депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в парламент законопроект, согласно которому неслужившие граждане должны освобождаться от призыва в рамках частичной мобилизации.

В пояснительной записке депутат отметил, что в своем выступлении 21 сентября президент Владимир Путин указал, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт».

В опубликованном следом указе эти критерии не были прописаны, из-за чего во многих регионах мобилизовывали граждан, не проходивших военную службу и не имевших опыта. Их потом пришлось возвращать домой.

Матвеев считает, что ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья также не могут быть призваны в ходе частичной мобилизации.

Кроме того, депутат внес в Госдуму второй законопроект, в котором предлагается освободить от мобилизации докторов и кандидатов наук.

Ранее Сиб.фм писал о том, что добровольцы на СВО получат статус ветеранов боевых действий. Напомним, почему на самом деле ввели военное положение в 4 регионах России, а также стало известно, какие ограничения, в связи с этим появились.