Пластическая хирургия пользуется популярностью у современных мужчин. Хирурги рассказали, к каким операциям мужчины прибегают чаще всего.

Пластические хирурги назвали самые популярные у мужчин операции. Чаще всего сильной пол решается на изменение формы век, носа и грудных желез. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По слова профессора, доктора медицинских наук, пластического хирурга Дмитрия Давыдова, мужчины прибегают и к липосакции.

"Если речь идет о мужчинах до 35 лет, то в большей степени они хотят изменить форму носа, при этом решаются две задачи – эстетическая и функциональная, то есть улучшение носового дыхания. Здесь не имеются в виду случаи травм или других вмешательств, а просто если были небольшие затруднения носового дыхания, то мужчина готов изменить форму наружного носа", — подчеркнул Давыдов.