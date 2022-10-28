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общество

Пластические хирурги назвали самые популярные у мужчин операции

Фото Пластические хирурги назвали самые популярные у мужчин операции
Фото Пластические хирурги назвали самые популярные у мужчин операции

Фото: https://ru.freepik.com/author/halayalex

Пластическая хирургия пользуется популярностью у современных мужчин. Хирурги рассказали, к каким операциям мужчины прибегают чаще всего.

Пластические хирурги назвали самые популярные у мужчин операции. Чаще всего сильной пол решается на изменение формы век, носа и грудных желез. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По слова профессора, доктора медицинских наук, пластического хирурга Дмитрия Давыдова, мужчины прибегают и к липосакции.

"Если речь идет о мужчинах до 35 лет, то в большей степени они хотят изменить форму носа, при этом решаются две задачи – эстетическая и функциональная, то есть улучшение носового дыхания. Здесь не имеются в виду случаи травм или других вмешательств, а просто если были небольшие затруднения носового дыхания, то мужчина готов изменить форму наружного носа", — подчеркнул Давыдов.

Немного иначе выглядят желания мужчин старше 50 лет, у которых появляются схожие с женщинами этого возраста проблемы. В таких случаях речь идет о птозе мягких тканей лица во всех его проявлениях и мужчины делают пластику лба, век, подглазничной области, средней и нижней зоны лица.

По словам Давыдова, мужчины в гораздо большей степени прибегают к блефаропластике, предпочитая ее расширенным операциям.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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