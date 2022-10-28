Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Под Новосибирском с несанкционированной свалки вывезли шесть тысяч тонн мусора

Фото Под Новосибирском с несанкционированной свалки вывезли шесть тысяч тонн мусора
Фото Под Новосибирском с несанкционированной свалки вывезли шесть тысяч тонн мусора

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

С несанкционированной крупной свалки в Искитимском районе Новосибирской области вывезли 6000 тонн мусора.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила о вывозе шести тысяч тонн мусора и крупных бытовых отходов с крупной несанкционированной свалки, расположенной недалеко от села Завьялово Искитимского района.

Согласно сообщению прокуратуры, районная администрация отказывалась добровольно ликвидировать свалку, пока вопрос не был решен в суде.

В итоге участок площадью 3,5 гектара был полностью очищен от мусора и отходов, всего было вывезено шесть тысяч тонн мусора.

Ранее Сиб.фм сообщал о пожарах на закрытой свалке в Пашино и нелегальной — на Малыгина.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
Прокуратура Новосибирской области
мусор
отходы
Искитим
вывоз мусора
свалка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91656
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
78397
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
28220
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20672
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17878
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15206
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15066
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция