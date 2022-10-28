Под Новосибирском с несанкционированной свалки вывезли шесть тысяч тонн мусора

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

С несанкционированной крупной свалки в Искитимском районе Новосибирской области вывезли 6000 тонн мусора.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила о вывозе шести тысяч тонн мусора и крупных бытовых отходов с крупной несанкционированной свалки, расположенной недалеко от села Завьялово Искитимского района.

Согласно сообщению прокуратуры, районная администрация отказывалась добровольно ликвидировать свалку, пока вопрос не был решен в суде.

В итоге участок площадью 3,5 гектара был полностью очищен от мусора и отходов, всего было вывезено шесть тысяч тонн мусора.

Ранее Сиб.фм сообщал о пожарах на закрытой свалке в Пашино и нелегальной — на Малыгина.