Под Новосибирском с несанкционированной свалки вывезли шесть тысяч тонн мусора

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
С несанкционированной крупной свалки в Искитимском районе Новосибирской области вывезли 6000 тонн мусора.
Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила о вывозе шести тысяч тонн мусора и крупных бытовых отходов с крупной несанкционированной свалки, расположенной недалеко от села Завьялово Искитимского района.
Согласно сообщению прокуратуры, районная администрация отказывалась добровольно ликвидировать свалку, пока вопрос не был решен в суде.
В итоге участок площадью 3,5 гектара был полностью очищен от мусора и отходов, всего было вывезено шесть тысяч тонн мусора.
Ранее Сиб.фм сообщал о пожарах на закрытой свалке в Пашино и нелегальной — на Малыгина.
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