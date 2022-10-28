Подростки устроили скейт-парк на месте будущей стелы «Чита – город трудовой доблести»

Скриншот видео из telegram-канала «Город Чита»

Несколько подростков в Чите решили покататься на территории стройки памятной стелы.

В столице Забайкальского края подростки на самокатах устроили скейт-парк на месте стройки стелы «Чита – город трудовой доблести». Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает ИА ZabNews.

Сообщается, что три подростка на самокатах вечером 23 октября решили покататься по площадке на улице Ленина. Там устанавливают стелу «Чита – город трудовой доблести». Развлечения юношей попали на камеры видеонаблюдения на территории объекта.

«Катание на самокатах, скейтах или велосипедах в местах, где живёт историческая память нашего народа, недопустимо», – написали в посте telegram-канала мэрии города.

Городские власти обратились к жителям города с просьбой провести с детьми воспитательную работу и объяснить им, что территория стелы является памятным местом, и там нельзя заниматься уличными видами спорта.

Напомним, в Новосибирске стелу «Город трудовой доблести» откроют 3 ноября с шествием по Красному проспекту.