Погрузиться в историю и не только: чем удивил Каргатский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летнему юбилею Новосибирской области, продолжает делиться впечатлениями о том, что интересного можно увидеть, отправившись в путешествие по родному региону. В этот раз наш рассказ о Каргатском районе, который когда-то облюбовали мамонты, а сейчас – любители окунуться в древнерусскую старину.

Наш автомобиль, плавно обгоняя тяжелые фуры, мчится по направлению к Каргату. Трасса Р-254 «Иртыш», совсем недавно выровненная и отремонтированная партнером нашего проекта – АО «Новосибирскавтодор» позволяет маневрировать спокойно и уверенно.

Так что, уже примерно через два с небольшим часа мы почти у цели.

Справка:

Каргатский район образован в 1925 году, пережил несколько реорганизаций.

Расположен в центре Барабинской равнины по обе стороны Транссиба и федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

Площадь — 5,6 тыс.кв.км.

Численность населения — 15582 человек.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования – 609,3 км, из них с твердым покрытием — 544,3 км.

В районе 11 поселений с 40 населенными пунктами.

Административный центр – г. Каргат (около 10000 человек), расположен по трассе в 181 км от Новосибирска.

В районе много пресных озер, которые используются для рыболовства и спортивной охоты.

На территории района расположены 5 памятников природы регионального значения: «Волчья грива», «Сухаревский рям», «Егорушкин рям», «Лобинский рям», «Озерский рям».

«Хуторок» — ожившая история

Еще раньше, направляясь в отдаленные районы и проезжая по трассе «Иртыш» на каргатском отрезке, мы заприметили у дороги уютный уголок – хуторок, как будто сошедший с иллюстрации к русской сказке: с деревянными строениями и небольшой бревенчатой часовенкой. Все – от забора, напоминающего ограду русского форпоста со стильными воротами, и домов с надписью на фасаде: «Мне дымок каргатских огородов слаще запаха цивильных городов», выглядело таким живописным, пряничным, что захотелось узнать: это просто декорации или домики обитаемы?

И вот теперь наш путь лежал именно сюда — в Парк народных традиций «Хуторок», который, как оказалось, не только самый настоящий и обитаемый, но и давно уже стал центром притяжения для любителей истории, народного искусства и ремесел.

Как рассказала сотрудник музея истории г. Каргата Дарья Кобелева, все начиналось 19 лет назад с открытия придорожного гостиничного комплекса и кафе. Затем появилась небольшая часовня — предприниматель, уроженец Каргатского района, состоящий в местном землячестве, почитатель народных традиций и культуры, хотел, чтобы путник, остановившись отдохнуть с дороги, имел возможность поставить свечку для удачного продолжения пути. Так что бревенчатая часовня во имя святителя Николая, считающегося покровителем путешественников, самая настоящая. Все пожертвования, оставленные путником, передают в каргатский храм.

Так постепенно силами увлеченного предпринимателя, стали появляться все новые и новые строения, которые обустраивались, скорее, для души, нежели для бизнеса. И теперь здесь большая благоустроенная площадка – Парк народных традиций.

Вдохновившись полученными в середине прошлого века сведениями о пребывании на территории района древних людей, здесь воссоздали в натуральную величину хижину, внутри которой воссоздано убранство первобытного жилища, дополненное для пущей образности манекенами древних людей.

В Подворье — музее под открытым небом — собраны старинные предметы быта – кухонная утварь и посуда и многое другое.

Пряничный домик, качели-лодочки, торгово-ремесленные ряды, крестьянская изба эпохи Петра I, обустроенная к 350-летию первого российского императора – сегодня для туристов, желающих отдохнуть, перенесясь в прошлое и познакомившись с народной культурой – это благодатное место.

Недаром в последние годы здесь проходят мероприятия в рамках программы событийного туризма.

Так, межрегиональный праздник Масленица на Сибирском тракте, собирающий ремесленников со всех соседних районов, становится веселым представлением с массовыми гуляньями, аппетитными рядами и традиционными народными развлечениями. На площадке рядом с острожной башней строят снежный городок, и все желающие могут поучаствовать в старинной народной игре «взятие снежного городка» или вдоволь накататься на горке, которую заливают поблизости.

А этим летом к народному искусству – ассамблее народных промыслов и ремесел «Мастера Сибири», добавилось и вполне современное и модное мероприятие — экстремальная гонка героев на Сибирском тракте – с различными препятствиями.

А еще на одном из участков по соседству с историческими строениями появились тренажеры и пруд, в котором уже плавают карпы.

Ну, и какой же парк народных традиций без сувенирной лавки? Вязаные роскошные куклы, резьба по дереву — вазы, яблоки, которые невозможно отличить от настоящих, а еще — музыкальные инструменты – деревянные окарины, разновидности флейты.

Вдохновившись звучанием инструмента и мастерством рук, создавших все эти удивительные вещи, руководитель нашей экспедиции подключает роутер нашего партнера – федерального мобильного оператора Yota, чтобы в прямом эфире показать нашим подписчикам в соцсетях, какие искусные изделия создают народные умельцы.

«Музыкальные инструменты начал делать после того, как станком отрезало фалангу пальца. А раньше я играл на гитаре, — рассказывает мастер Петр Шкаруба. – Хотелось музыки, поэтому нашел в интернете технологию изготовления окарин. Сначала было трудно настраивать инструмент, так как у меня нет музыкального образования, но потом и в этом разобрался».

Кстати, Петр Шкаруба, изделия которого покупают не только новосибирцы, но и иностранные туристы, учился ремеслу у известного мастера по корнепластике Владимира Талашкина, с которым мы познакомились в Кочковском районе.

Прихватив на память понравившиеся сувениры, отправляемся дальше – в хозяйство, которое тоже создал неравнодушный предприниматель с каргатскими корнями.

По дороге останавливаемся у памятного креста, установленного на отрезке знаменитого Сибирского тракта.

Не хуже чем в городе

Животноводческий комплекс племенного репродуктора – КФХ «Русское поле» — один из самых масштабных проектов в регионе, который можно назвать визитной карточкой и одним из флагманов развития Каргатского района.

Бизнесмен Владимир Конозаков в свое время решил вложиться в развитие малой родины, чтобы было здесь не хуже, чем в городе, чтобы молодежь потянулась сюда, находя не только работу, но и комфортные условия жизни, и возможности для интересного досуга.

В селе Маршанское в результате появилось не только молочное предприятие на 4, 5 тысячи фуражных коров, которое поражает своими масштабами, и где все соответствует европейским стандартам, но и полноценная инфраструктура.

А порядка 300 специалистов предприятия получили не только рабочие места, но и комфортабельное служебное жилье, которое через 20 лет работы в компании переходит в собственность сотрудника.

Неподалеку от предприятия, с которым село связывает круглосуточный служебный транспорт, на аккуратной ухоженной территории расположены 4 многоквартирных дома, 7 коттеджей для сотрудников, садик на 120 мест и спортплощадка, собирающая детвору даже из близлежащих населенных пунктов. А сейчас проектируется еще и новая школа. Как рассказали на предприятии, школу проектируют на 200 детей, что называется, «навырост», с учетом развития компании.

Амбициозная задача, которую здесь ставят – вернуть молодежь в село. И чтобы чувствовала она себя здесь не хуже, чем в городе — чтобы было, куда пойти и чем заняться в свободное время. «И пойти не в сапогах, как вы сейчас, — улыбается наш гид, — а в модных туфельках».

Кстати, инвестор не известен в Каргатском районе не только одним из крупнейших предприятий, занимающих 35 тысяч гектаров земли на территории трех соседних районов.

Как оказалось, Владимир Михайлович вложил сотни миллионов рублей, построив в Каргате целый церковный комплекс – одну из достопримечательностей районного центра, включающую храм и административно-хозяйственный корпус с помещениями для воскресной школы.

Храм во имя святого пророка Илии, высотой около 40 м., с мозаичными иконами и каменным иконостасом, состоит из верхнего храма во имя святого пророка Илии и нижнего, крестильного храма во имя святого князя Владимира, где можно крестить взрослых полным погружением. Такие купели пока редкость не только для области, но и для Новосибирска.

Возводили храм по традиционным дореволюционным технологиям, когда строили без преувеличения на века. Кирпич делали по уникальной технологии в Томске, облицовка — из гранита. И возводила храм специальная бригада московских строителей, специализирующаяся на уникальных объектах.

Немного истории

Будучи в Каргате, обязательно стоит посетить музей истории города Каргата, расположенный неподалеку от железнодорожного вокзала в здании водонапорной башни, признанной памятником архитектуры. Построили башню в 1912 году.

Экспонаты, среди которых подробный макет города, хранят историю железной дороги и города Каргата. Ведь Каргат с 1896 года развивался как железнодорожная станция, обслуживающая Транссибирскую магистраль. Название свое город получили от реки Каргат, что, по одной из версий, в переводе с тюркского означает «черная смородина».

Станция была выгодно расположена. До постройки ветки Татарская-Карасук в 1916 году она была ближайшей к северной части кулундинских степей. Тысячи переселенцев выгружались здесь, обзаводились лошадьми, телегами и двигались дальше на юг. А зимой в Каргат из степей шли обозы с зерном, мясом и шерстью. Поэтому торговля процветала.

Как Озерский стал Момонтовым

В 62 км к югу от Каргата, неподалеку от бывшего совхоза Озерский, располагается палеолитическая стоянка «Волчья грива». Это большая, длинная и узкая возвышенность, на которой в 1957 году при строительстве жилых домов были обнаружены кости мамонта. Такое количество – а здесь были найдены останки более 1500 особей древних животных – уникально и является крупнейшим в Азии. На раскопки приезжали археологи – казахские палеонтологи, даже американцы, затем раскопки посетил новосибирский ученый академик А. П. Окладников. На территории, где проходили раскопки, был выстроен небольшой павильон, часть добытых артефактов хранилась в этом павильоне, а часть отправлялась в Новосибирск на исследования.

Сначала стоянку приняли за кладбище мамонтов, но летом 1969 года академик Окладников определил, что это не кладбище, а уникальнейшая стоянка людей древнекаменного века, которые никогда не изготавливали каменных орудий, так как в Барабе не было камня, пригодного для хозяйственного использования. Жившие около 14,5 тысяч лет назад охотники сооружали жилища из бедренных костей и бивней мамонтов. Шкуры шли на крыши, ребра — на копья, а мясо использовали в пищу.

После обнаружения такой сенсационной находки село решили переименовать в Мамонтово.

Как купить цемент и не пожалеть об этом

Именно с этого вопроса продюсер нашей экспедиции начал встречу с жителями Каргата, которая, как это уже часто бывало, проходила в местной библиотеке.

Участники встречи, поначалу озадаченно молчавшие, после того, как мы поделились рассказом о том, как оказались случайными свидетелями поставки поддельного цемента, замаскировавшегося под продукцию АО «Искитимцемент», на крупную стройплощадку в одном из районов, стали в ответ делиться своими историями.

Поэтому информация, как не попасться на ухищрения недобросовестных производителей цемента, и чем может грозить легкомысленный подход к покупке стройматериалов, воспринималась с особым вниманием.

Некоторые уже имели возможность убедиться на собственном опыте, насколько непрочен и непредсказуем некачественный цемент при строительстве. Поскольку для удешевления в таком цементе используется большое количество добавок непонятного происхождения, которые оказывают негативное влияние на строительные свойства материала. В итоге естественное желание сэкономить оборачивается разочарованием и дополнительными расходами, порой весьма существенными.

Чтобы такого не происходило, руководитель нашего проекта подробно рассказал участникам встречи, на что следует обращать внимание при покупке, продемонстрировав оригинальную упаковку продукции искитимского завода – одного из крупнейших предприятий цементной отрасли, продукция которого давно пользуется заслуженным доверием строителей всей Сибири.

И, прежде всего, подчеркнул он, приобретать цемент надежнее всего в фирменных магазинах, поскольку фальсификат в последнее время активно проникает не только на стихийные строительные рынки, но и в интернет-магазины.

Более того, специалисты завода обращают внимание, что часто дизайн упаковки фальсификата стремятся сделать похожим на дизайн оригинальной тары известного производителя, например, АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»).

Поэтому обращать внимание необходимо на каждую деталь, в том числе на вес мешка с цементом, так как «серые» насыпщики при фасовке фальсификата часто допускают недовес.

Кроме того, на оригинальной упаковке должны быть указаны все реквизиты изготовителя и обязательно логотип компании, а также ГОСТы, рекомендации по применению, знак соответствия обязательной сертификации; номер сертификата соответствия, подлинность которого можно проверить на сайте Росаккредитации.

В заключение мы еще раз напомнили, что на «Искитимцементе» каждый этап производства строго отслеживается лабораторией качества, поэтому продукция заслуженно приобрела авторитет стройматериалов с безупречным качеством.

Ну, а дополнила нашу встречу традиционная веселая лотерея с розыгрышем энергосберегающих ламп от Новосибирскэнергосбыта для пользователей приложения Платосфера.

Участники встречи, у которых этот сервис еще не был установлен, с помощью федерального мобильного оператора Yota скачивали его здесь же, убежденные не только нашим рассказом о широких возможностях этого приложения, позволяющего оплачивать услуги ЖКХ по 5 адресам одновременно, но и отзывами тех горожан, кто пользуется Платосферой уже давно.

Среди достоинств приложения, которые озвучили во время встречи жители Каргата, было отсутствие комиссии при оплате и возможность с помощью чата быстро разобраться в начислениях за электроэнергию.

Что ж, это была последняя точка нашего маршрута. Нам пора прощаться с Каргатским районом.

Но прежде стоит напомнить еще об одной природной достопримечательности этого места.

В 38 км от Каргата расположено второе по величине в области озеро Убинское. Его площадь 40 тыс. га, и по размерам оно уступает только Чанам. А название его произошло от татарского слова убу — трясина, топкое место.

И правда, берега этого водоема топкие, и подпитывается озеро в основном из болот. Грунт озера представляет собой глину, покрытую толстым слоем тонкодисперсного ила.

Каргатский район

Что посмотреть

Музей истории города Каргата

Каргатский историко-краеведческий музей

Каргатский охотничий заказник

Памятник природы областного значения «Волчья грива»

Памятники природы областного значения «Сухаревский рям», «Егорушкин рям»

Озеро Убинское

Храмовый комплекс в честь святого пророка Илии в г. Каргат

Парк народных традиций «Хуторок»

Партнеры экспедиции: