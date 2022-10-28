"Потеряла два литра крови": женщину на 37-й неделе беременности спасли хирурги из Самары

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Самарские хирурги спасли женщину, находящиеся на 37-й неделе беременности. У пациентки началось сильное кровотечение, из-за чего возникла угроза жизни как самой будущей мамы, так и малыша.

На 37-й неделе беременности женщину в больницу привезли родственники – у нее началось сильное кровотечение. У пациентки было предлежание плаценты, а на матке — рубец после кесарева сечения в 2018 году. Об этом пишет издание sovainfo.ru.



Медики отмечают, что женщина потеряла более 2 литров крови, и даже небольшое промедление могло стоить жизни мамы и ребенка.



Заведующая акушерским стационаром родильного отделения Самарской больницы № 10 Екатерина Костянова пояснила, что предлежание плаценты – патология с высоким риском, часто сопровождается кровотечением. Женщин с таким диагнозом обычно направляют в перинатальный центр. Однако будущая мама обратилась в ту больницу, которая была ближе всего.



В течение 10 минут женщину доставили в операционную, экстренно прооперировали и восполнили кровопотерю. Мальчик родился здоровым.



Вместе с тем бригада медиков стабилизировала состояние женщины и ребенка до приезда специалистов службы санавиации.



Сейчас уже женщина чувствует себя хорошо, ее готовят к выписке. С сыном она встретится дома – кроху выписали раньше мамы.