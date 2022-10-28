Проезд по улице Бориса Богаткова будет открыт 1 ноября

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Движение на ул. Бориса Богаткова полностью откроется после продолжительного ремонта тепломагистрали. Её реконструкция снизит риск аварийных ситуаций, при этом увеличив объем потребления теплоэнергии в центральной части города. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил качество выполненных работ на объекте.

«Проезд на ул. Бориса Богаткова откроется полностью 1 ноября. На данный момент здесь завершаются работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории. Я дал поручение провести независимую оценку качества подготовительных работ перед укладкой асфальта, в случае выявления дефектов подрядчик будет обязан устранить их по гарантийным обязательствам, – рассказал Анатолий Локоть. – Проектом предусмотрено увеличение диаметра трубопровода, что позволит увеличить мощность теплоносителя и количество новых потребителей в этой части города. В следующем году ремонт теплотрассы на ул. Бориса Богаткова будет продолжен», – отметил мэр.

Теплотрассу на Бориса Богаткова проложили в 1966 году. За предыдущие пять лет здесь было выявлено и устранено 18 дефектов. Под воздействием сточных и грунтовых вод по всей протяженности трубы появилась внешняя коррозия. Работы по её обновлению уменьшат вероятность отключений тепла и создадут резерв для новых жилых домов. Повысится качество теплоснабжения около 200 многоэтажек на улицах Пролетарской, Лескова, Гурьевской, Добролюбова, Кирова и других.

Эксперты Сибирской генерирующей компании (СГК) заменили трубы на участке 640 м с увеличением диаметра с 400 до 600 мм. Устаревшее тепломеханическое оборудование также было обновлено. Реконструкция началась с 15 июля после сдачи отремонтированной теплотрассы на ул. Автогенной. Работы выполнялись поэтапно, поскольку под отключение горячей воды на обеих улицах попадает 881 объект.

«Это второй этап проекта, начатого в 2021 году. Задача – повысить надежность работы теплосетей на ул. Бориса Богаткова и подключить вновь строящиеся дома, которых в перспективе 40. На сегодня объем подключения большой – 263 объекта. Стоимость ремонта этого участка теплотрассы составила около 180 млн рублей», – сообщил заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что увеличить площадь реконструкции теплосетей позволил перевод Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Такое решение дало возможность направить значительные средства на развитие городских теплосетей. «За лето в Новосибирске заменили 12 километров трубопроводов – в шесть раз больше, чем в прошлом году. Мы планируем и дальше увеличивать объемы ремонта теплосетей», – заявил мэр.