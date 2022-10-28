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Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке

Фото Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке
Фото Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке

Freepik, authors: patrisyu, DragonImages, AlexRaths

Человеческий орган речи практически сам может рассказать нам о том, что в организме поселилось серьезное заболевание. В нашем материале рассказываем о причинах и признаках рака языка.

Причины развития рака языка

Фото Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке 2

Врачи называют следующий ряд причин, который значимо увеличивает вероятность развития рака языка:

  • Употребление табачной продукции в различной форме.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Инфицирование вирусом папилломы человека.
  • Химические и термические повреждения слизистой языка, в том числе состояния после ожогов.
  • Хроническая травматизация языка, например, его надкусывание, натирание зубными протезами и др.
  • Наследственная предрасположенность.

Формы рака языка

Фото Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке 3

В зависимости от клинической картины выделяют три формы рака языка:

  • Язвенная. Выглядит как незаживающая язва, которая увеличивается в размерах, может кровоточить и со временем начинает испускать зловонный запах.
  • Узловатая. Рак выглядит как плотный узел с четкими краями. На его поверхности могут быть белые пятна.
  • Папиллярная форма имеет вид плотной бляшки, которая возвышается над поверхностью языка.

По характеру роста выделяют экзофитную форму рака, которая растет в полость рта, и эндофитную форму, распространяющуюся в толщу языка, а также смешанную.

На поздних стадиях могут присоединяться следующие симптомы:

  • Боль различной степени интенсивности, которая может отдавать в ухо, висок, затылок. Некоторые пациенты принимают ее за ангину или фарингит.
  • Усиление отделения слюны — гиперсаливация. Возникает из-за раздражения слизистой оболочки продуктами распада рака.
  • Зловонный запах изо рта. Является результатом инфицирования опухоли или ее распадом.

Методы диагностики рака языка

Фото Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке 4

Диагностика рака языка предполагает комплексное обследование, которое включает в себя следующее:

  • Осмотр полости рта.
  • Пальпация опухоли и зоны регионарных лимфатических узлов.
  • Верификация диагноза с помощью цитологического исследования. Для этого берется пункционная биопсия или мазки-отпечатки из опухоли.
  • МРТ — оцениваются мягкие ткани головы и шеи, а также степень инвазии опухоли в них.
  • КТ с контрастированием — помогает оценить наличие прорастания рака в кости, в частности в нижнюю челюсть.
  • Ультразвуковое исследование области регионарного метастазирования позволяет выявить метастазы.

Рекомендации врачей

Фото Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке 5

По словам медиков, важно проводить профилактику, чтобы снизить воздействие факторов риска. Для того чтобы минимизировать вероятность развития рака языка, необходимо отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, а также от применения жевательных смесей, а также тщательно следить за состоянием полости рта.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ученые пообещали создать вакцину от рака до 2030 года. Напомним, онкологи рассказали, на какой стадии можно победить рак, а также были названы опасные сигналы организма, которые предвещают рак.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
рак
онкология
Заболевание
язык
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