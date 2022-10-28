Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке

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Человеческий орган речи практически сам может рассказать нам о том, что в организме поселилось серьезное заболевание. В нашем материале рассказываем о причинах и признаках рака языка.
Причины развития рака языка
Врачи называют следующий ряд причин, который значимо увеличивает вероятность развития рака языка:
Формы рака языка
В зависимости от клинической картины выделяют три формы рака языка:
По характеру роста выделяют экзофитную форму рака, которая растет в полость рта, и эндофитную форму, распространяющуюся в толщу языка, а также смешанную.
На поздних стадиях могут присоединяться следующие симптомы:
Методы диагностики рака языка
Диагностика рака языка предполагает комплексное обследование, которое включает в себя следующее:
Рекомендации врачей
По словам медиков, важно проводить профилактику, чтобы снизить воздействие факторов риска. Для того чтобы минимизировать вероятность развития рака языка, необходимо отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, а также от применения жевательных смесей, а также тщательно следить за состоянием полости рта.
Ранее Сиб.фм писал о том, что ученые пообещали создать вакцину от рака до 2030 года. Напомним, онкологи рассказали, на какой стадии можно победить рак, а также были названы опасные сигналы организма, которые предвещают рак.
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