Рак выходит через рот: эти признаки онкологии видны на языке

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Человеческий орган речи практически сам может рассказать нам о том, что в организме поселилось серьезное заболевание. В нашем материале рассказываем о причинах и признаках рака языка.

Причины развития рака языка

Врачи называют следующий ряд причин, который значимо увеличивает вероятность развития рака языка:

Употребление табачной продукции в различной форме.

Злоупотребление алкоголем.

Инфицирование вирусом папилломы человека.

Химические и термические повреждения слизистой языка, в том числе состояния после ожогов.

Хроническая травматизация языка, например, его надкусывание, натирание зубными протезами и др.

Наследственная предрасположенность.

Формы рака языка

В зависимости от клинической картины выделяют три формы рака языка:

Язвенная. Выглядит как незаживающая язва, которая увеличивается в размерах, может кровоточить и со временем начинает испускать зловонный запах.

Узловатая. Рак выглядит как плотный узел с четкими краями. На его поверхности могут быть белые пятна.

Папиллярная форма имеет вид плотной бляшки, которая возвышается над поверхностью языка.

По характеру роста выделяют экзофитную форму рака, которая растет в полость рта, и эндофитную форму, распространяющуюся в толщу языка, а также смешанную.

На поздних стадиях могут присоединяться следующие симптомы:

Боль различной степени интенсивности, которая может отдавать в ухо, висок, затылок. Некоторые пациенты принимают ее за ангину или фарингит.

Усиление отделения слюны — гиперсаливация. Возникает из-за раздражения слизистой оболочки продуктами распада рака.

Зловонный запах изо рта. Является результатом инфицирования опухоли или ее распадом.

Методы диагностики рака языка

Диагностика рака языка предполагает комплексное обследование, которое включает в себя следующее:

Осмотр полости рта.

Пальпация опухоли и зоны регионарных лимфатических узлов.

Верификация диагноза с помощью цитологического исследования. Для этого берется пункционная биопсия или мазки-отпечатки из опухоли.

МРТ — оцениваются мягкие ткани головы и шеи, а также степень инвазии опухоли в них.

КТ с контрастированием — помогает оценить наличие прорастания рака в кости, в частности в нижнюю челюсть.

Ультразвуковое исследование области регионарного метастазирования позволяет выявить метастазы.

Рекомендации врачей

По словам медиков, важно проводить профилактику, чтобы снизить воздействие факторов риска. Для того чтобы минимизировать вероятность развития рака языка, необходимо отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, а также от применения жевательных смесей, а также тщательно следить за состоянием полости рта.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ученые пообещали создать вакцину от рака до 2030 года. Напомним, онкологи рассказали, на какой стадии можно победить рак, а также были названы опасные сигналы организма, которые предвещают рак.

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