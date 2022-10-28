Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура
На правах рекламы реклама

Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину

Фото Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину
Фото Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину

Фото: «Читай-город»

Беззаботная компания старых друзей отправляется в веселый поход, но приключение превращается в гонки со смертью. Живописный старый дом вдали от городской суеты вместо долгожданного отдыха приносит безумие. Счастливая семья, чья идеальная жизнь в мгновение ока обрывается трагедией, а безутешная мать пробуждает к жизни могущественные потусторонние силы...

Приближается Хэллоуин с его будоражащими кровь мистическими сюжетами – в них всегда все начинается с радостного солнечного дня, но ожидание подвоха выкручивает градус напряжения, когда еще ничего не предвещает беды. До нее, по законам жанра, рукой подать: переверни страницу, и вот уже на свет лезут призраки, инфернальные сущности и прочая хтонь. Невозможно оторваться, пока не узнаешь, чем дело кончится. А потом закрываешь книгу и радуешься тому, что весь этот кошмар – плод писательского воображения.

Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-городом» выбрали 5 жутких мистических книг, которые напугают вас не на шутку.

Фото Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину 2

Люди зимы

Макмахон Дж.

Скажи, когда снег становится водой, он помнит, как был снегом?

Атмосферный триллер в лучших традициях Стивена Кинга и Альфреда Хичкока. Сара и Мартин любили друг друга и свою маленькую дочь Грету, но их счастье оборвалось навсегда с потерей ребенка. В исступленном отчаянии Сара воспроизводит древний ритуал, дающий возможность пообщаться с мертвыми. Сто лет спустя, в наши дни, Рути с сестрой отправляются на поиски бесследно пропавшей матери. Ведь порой сила любви столь велика, что готова бросить вызов самой смерти.

Фото Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину 3

Вьюрки

Бобылева Д.

Всю жизнь он мучился от того, что все люди вокруг как будто настроены на одну волну, а он – на какую-то другую, неправильную, и совпадений почти не бывает, даже с самыми близкими.

Лето, дача, уединение – звучит как мечта любого порядком уставшего человека. Вечное лето, один и тот же дом, полная изоляция – звучит как настоящий кошмар. Затерянный в лесу дачный поселок накрывается, как кинговским куполом, аномальной зоной – сначала исчезает дорога, связывавшая его с внешним миром, а затем начинают пропадать люди. У тех, кто остается, обнаруживаются странные «соседи» из бабушкиных сказок. Славянский фольклор, вечное лето и безысходность – в романе российского автора, обладательницы премии «Мастера ужасов».

Фото Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину 4

Ритуал

Нэвилл А.

Зло было неизбежным, безжалостным и предсказуемым. Образно говоря, оно было бездушным.

Завораживающие красоты скандинавской природы манят четверых старых друзей прочь из города. Их планы на выходные просты и обещают массу положительных эмоций. Но в диком лесу друзья натыкаются на заброшенный дом со следами странных ритуалов. А затем вокруг начинает твориться настоящая чертовщина, и очень скоро всем становится ясно: смерть – не худшее из того, что может случиться с ними в этом лесу.

Фото Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину 5

Чужак

Кинг С.

Есть одна африканская поговорка: всех быстрее ходит тот, кто идет в одиночку.

Эта история от «короля ужасов» начинается как очень жестокий, но вполне «человеческий» детектив: провинциальный город потрясает хладнокровное убийство школьника, а подозрения падают на тренера бейсбольной команды. Но Стивен Кинг не был бы самим собой, если бы все было так просто. Чем дальше разворачивается сюжет, тем страшнее и непонятнее становится. Похоже, в этих местах промышляет убийствами не кровожадный садист, а куда более опасное, бездушное, неумолимое зло. И вряд ли существует сила, способная его остановить.

Фото Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину 6

Коробка в форме сердца

Хилл Дж.

Мертвые побеждают, когда ты перестаешь петь.

Как типичный герой ужастиков, прожженный рокер Иуда Койн в начале истории был скептиком. Он просто коллекционировал всякую жуть вроде рисунков серийного убийцы, старинных человеческих черепов и спиритических досок, и не верил в потустороннее. Но однажды на интернет-аукционе он отдал кучу денег за странный лот – костюм мертвеца и его призрак в черной коробке. Рок-звезда Иуда Койн еще не знает, что покойник был отцом девушки, которую он когда-то довел до суицида. И от жестокой мести мертвеца невозможно спастись.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

книги
Читай-город
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91768
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
78543
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
28293
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20742
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17918
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15245
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15109
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция