Рейтинг недели: 5 жутко мистических книг к Хэллоуину

Фото: «Читай-город»

Беззаботная компания старых друзей отправляется в веселый поход, но приключение превращается в гонки со смертью. Живописный старый дом вдали от городской суеты вместо долгожданного отдыха приносит безумие. Счастливая семья, чья идеальная жизнь в мгновение ока обрывается трагедией, а безутешная мать пробуждает к жизни могущественные потусторонние силы...

Приближается Хэллоуин с его будоражащими кровь мистическими сюжетами – в них всегда все начинается с радостного солнечного дня, но ожидание подвоха выкручивает градус напряжения, когда еще ничего не предвещает беды. До нее, по законам жанра, рукой подать: переверни страницу, и вот уже на свет лезут призраки, инфернальные сущности и прочая хтонь. Невозможно оторваться, пока не узнаешь, чем дело кончится. А потом закрываешь книгу и радуешься тому, что весь этот кошмар – плод писательского воображения.

Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-городом» выбрали 5 жутких мистических книг, которые напугают вас не на шутку.

Макмахон Дж.

Скажи, когда снег становится водой, он помнит, как был снегом?

Атмосферный триллер в лучших традициях Стивена Кинга и Альфреда Хичкока. Сара и Мартин любили друг друга и свою маленькую дочь Грету, но их счастье оборвалось навсегда с потерей ребенка. В исступленном отчаянии Сара воспроизводит древний ритуал, дающий возможность пообщаться с мертвыми. Сто лет спустя, в наши дни, Рути с сестрой отправляются на поиски бесследно пропавшей матери. Ведь порой сила любви столь велика, что готова бросить вызов самой смерти.

Бобылева Д.

Всю жизнь он мучился от того, что все люди вокруг как будто настроены на одну волну, а он – на какую-то другую, неправильную, и совпадений почти не бывает, даже с самыми близкими.

Лето, дача, уединение – звучит как мечта любого порядком уставшего человека. Вечное лето, один и тот же дом, полная изоляция – звучит как настоящий кошмар. Затерянный в лесу дачный поселок накрывается, как кинговским куполом, аномальной зоной – сначала исчезает дорога, связывавшая его с внешним миром, а затем начинают пропадать люди. У тех, кто остается, обнаруживаются странные «соседи» из бабушкиных сказок. Славянский фольклор, вечное лето и безысходность – в романе российского автора, обладательницы премии «Мастера ужасов».

Нэвилл А.

Зло было неизбежным, безжалостным и предсказуемым. Образно говоря, оно было бездушным.

Завораживающие красоты скандинавской природы манят четверых старых друзей прочь из города. Их планы на выходные просты и обещают массу положительных эмоций. Но в диком лесу друзья натыкаются на заброшенный дом со следами странных ритуалов. А затем вокруг начинает твориться настоящая чертовщина, и очень скоро всем становится ясно: смерть – не худшее из того, что может случиться с ними в этом лесу.

Кинг С.

Есть одна африканская поговорка: всех быстрее ходит тот, кто идет в одиночку.

Эта история от «короля ужасов» начинается как очень жестокий, но вполне «человеческий» детектив: провинциальный город потрясает хладнокровное убийство школьника, а подозрения падают на тренера бейсбольной команды. Но Стивен Кинг не был бы самим собой, если бы все было так просто. Чем дальше разворачивается сюжет, тем страшнее и непонятнее становится. Похоже, в этих местах промышляет убийствами не кровожадный садист, а куда более опасное, бездушное, неумолимое зло. И вряд ли существует сила, способная его остановить.

Хилл Дж.

Мертвые побеждают, когда ты перестаешь петь.

Как типичный герой ужастиков, прожженный рокер Иуда Койн в начале истории был скептиком. Он просто коллекционировал всякую жуть вроде рисунков серийного убийцы, старинных человеческих черепов и спиритических досок, и не верил в потустороннее. Но однажды на интернет-аукционе он отдал кучу денег за странный лот – костюм мертвеца и его призрак в черной коробке. Рок-звезда Иуда Койн еще не знает, что покойник был отцом девушки, которую он когда-то довел до суицида. И от жестокой мести мертвеца невозможно спастись.