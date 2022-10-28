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общество

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Фото Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Фото Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Скриншот из видео YouTube

Мобилизационная кампания в России завершена, сообщил министр обороны.

Частичная мобилизация в России завершена. Об этом сегодня вечером президенту доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил Путину, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено. По данным министра обороны, 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку. 82 тысячи человек находятся в зоне проведения СВО, из них 41 тысяча задействована в боевых действиях, добавил Сергей Шойгу.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды ВС РФ», — высказался Путин.

В середине октября Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель.

Напомним, ранее Путин раскрыл причину введения частичной мобилизации в России.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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